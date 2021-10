Madagascar: Jirama - Une nouvelle gestion des emplois discutée à Toliara

Une équipe de la direction générale de la Jirama, conduite par son ancien DG, Vonjy Andriamanga, a fait le déplacement à Toliara. Objet de la descente : lancement officiel d'une nouvelle gestion du personnel de la compagnie d'eau et d'électricité. La grande salle de l'École sacrée cœur a accueilli quelques deux cents employés de la Jirama Toliara mardi dernier.

« Nous sommes réunis ici ce jour avec les syndicats de la compagnie, la direction générale et vous-mêmes, collaborateurs à la Jirama, pour vous présenter la nouvelle gestion du personnel de la Jirama. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une démarche dont l'objectif vise essentiellement à recruter, former et redéployer les ressources humaines de la société » a expliqué Hasina Razafindrakoto, directeur principal des ressources humaines de la Jirama. Il s'agit d'assurer le maintien et le développement des compétences indispensables afin de pouvoir faire face aux nombreux défis de redressement de la société.

La démarche comprend les prévisions de recrutement, les besoins de formation, les mobilités fonctionnelles et géographiques et les évolutions de carrière et promotions. Des employés craignent pour leurs postes et ont posé des questions relatives à cette assurance de maintien des emplois. Des réponses ont été données.

Par ailleurs, il a été expliqué par l'ex- DG que le redressement concerne les volets technique, commercial et financier. Le choix de Toliara pour le lancement rejoint le fait que deux grands projets de centrales hybrides y sont concoctées, et d'autres sont aussi en cours dans le grand Sud de l'île.