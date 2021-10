Ile Maurice: Top 7, des plus gros salaires de la Fonction publique

Deux hautes personnalités de la Fonction publique touchent plus de Rs 200 000 comme salaire de base mensuel. Il s'agit du Chef juge, poste occupé par Asraf Caunhye, et du secrétaire au cabinet et numéro un de la Fonction publique Nayen Koomar Ballah. Ci-dessous, les plus gros salaires dans ce secteur en ordre décroissant.

Rs 219 500 - Chef juge

Rs 213 250 - Secrétaire au cabinet et chef de la Fonction publique

Rs 188 250 - Senior Puisne Judge

Rs 175 750 - Secretary for Home Affairs

Secrétaire financier

Secrétaire aux Affaires étrangères

Puisne Judge

Président Employment Relations Tribunal Solicitor-General

Directeur des poursuites publiques (DPP)

Rs 163 250 - Commissaire de police

Senior Chief Executive

Directeur Procurement Policy Office

L'actuel commissaire électoral (NdlR, en cas d'un successeur avant le prochain rapport PRB, celui-ci touchera alors Rs 119 500)

Directeur de l'Audit

Rs 150 750 - Chairperson Assessment Review Committee

Judge in Bankruptcy et Master and Registrar

Vice-président de l'Employment Relations Tribunal

Deputy Chairperson de la National Human Rights Commission

Adjoint au secrétaire financier

Adjoint au Solicitor-General

Parliamentary Counsel

Adjoint au DPP

Directeur général des Services de santé

Rs 132 000 - Secrétaires permanents/ambassadeurs/ hauts commissaires

Clerk de l'Assemblée nationale

Secrétaire au président de la République

Deputy Master and Registrar et Judge in Bankruptcy

Secrétaire de la Public and Disciplined Forces Service Commission

Accountant-General