Madagascar: Employabilité - Formation de comptable offshore gratuite

Devenir comptable offshore est désormais, possible. L'association Contribution et participation vers l'avenir (CPA) offre une formation de comptable offshore avec une probabilité élevée d'embauche, à la fin de la formation. Une opportunité pour les diplômés en Gestion, en Finances et en Comptable, qui ont du mal à trouver un travail compatible à leur diplôme, à la fin du cursus. Elle aide les jeunes à maîtriser les textes et des lois fiscales à l'étranger, surtout en France, via cette formation.

« Beaucoup de jeunes diplômés tombent dans le Call center. Alors qu'il y a plusieurs offres de sous-traitance comptable. Nous proposons une formation gratuite qui leur permet de devenir collaborateur comptable externalisé, après six mois », indique Francis Ramiaramanana, président de l'association CPA, hier. Pour cette association, il s'agit d'une lutte contre le chômage. L'association CPA a sorti sa deuxième et sa troisième, promotions, « Fanamby » et « Fanavaozana », parrainées par Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), le 1er octobre.

« La formation proposée par (CPA) est très bénéfique. J'ai acquis de nouvelles compétences sur les spécificités de la comptabilité, de la paye et de la fiscalité », indique Rojo, qui fait partie de ces dernières promotions.