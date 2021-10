Madagascar: Diplomatie - Tous les chemins mènent à Rome

Bilan. Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères, à la suite de son déplacement à Rome, pour participer au Sommet Italie Africa Business Week, a tenu un point de presse.

Au cours de cette rencontre, il a souligné que ce déplacement a été stratégique pour mettre en œuvre la diversification des liens que Madagascar veut nouer avec le reste du monde, notamment dans le cadre d'une diplomatie tous azimuts qui répondra aux besoins fondamentaux de la population malgache dans les 23 régions. C'est dans cette optique que plusieurs rencontres avec, entre autres, d'éminentes personnalités politiques, des dirigeants d'entreprises mais également la diaspora malgache en Italie, ont eu lieu.

Le Sommet a, par ailleurs, été une opportunité de consolider les relations bilatérales avec de nombreux pays africains présents et au cours duquel des discussions en matière de coopération économique mais surtout s'inscrivent dans le cadre d'un lobbying relatif à la revendication de Madagascar sur les îles malgaches en vertu de la résolution de l'ONU de 1979 ont été faites. « Je me suis engagé à mettre en œuvre une diplomatie non exclusive et plus ouverte à travers la prospection de nouveaux partenaires et de nouvelles pistes de coopération ».