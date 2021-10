Madagascar: On sort ce week-end - Kakaka Kaiamba en tête d'affiche

Après une semaine chargée, rien de mieux qu'une bonne dose d'évasions musicales et artistiques, le tout dans un cadre convivial. Le week-end s'annonce faste et festif.

Retour des Kakaka Kaïamba

Ils sont encore bel et bien là, toujours aussi taquins et festifs. C'est dans la joie et l'allégresse que le fameux quatuor d'humoristes Kakaka Kaïamba convie à le retrouver ce soir à partir de 20h le Pavé Antaninarenina. Reprenant d'une manière taquine les grands tubes des années 60, 70 et 80, Gothlieb, Fou Hehy et Francis Turbo raviveront ainsi la nostalgie chez leur public.

Du bon jazz à l'AFT Andavamamba

Pour sa 32ème édition, le festival Madajazzcar continue d'enchanter les mélomanes de tous horizons et s'apprête à faire vibrer la scène de l'Alliance française d'Antananarivo à Andavamamba, cet après-midi. Avec à l'affiche le Jazz Club de l'AFT et un groupe surprise en plus, le rendez-vous s'annonce mélodieux.

Du jazz au Théâtre de verdure d'Analamaitso

Demain, ce sera sur la scène du théâtre de verdure d'Analamaitso que la 32ème édition du festival Madajazzcar promet de se clôturer avec panache. Une belle brochette de groupes s'y retrouveront pour terminer en beauté cette édition dédiée à Désiré Razafindrazaka. On y retrouvera entre autres Andy Razafindrazaka et son groupe, mais aussi Solo Andrianasolo, Joro Quartet ou encore le Jazz Club du CGM.

Le Nocomment Bar affiche son 300ème concert

Pour marquer son 300ème concert, le No comment Bar d'Isoraka annonce un concert en ode aux mélodies du terroir malgache, demain à 20h. On y retrouvera ainsi deux artistes d'exception qui se relaieront sur la scène pour faire voyager le public en musique, le grand guitariste du Sud, Teta, et la charmante Tahina Carine que l'on a récemment découverte aux côtés de Rajery.

'Zay enflammera la scène de la Gare de Soarano

Se faisant souvent rare sur les grandes scènes, tout en étant très actif en coulisses, 'Zay, entouré par la fine équipe d'Ivenco, s'apprête à mettre plein les mirettes demain soir à la Gare Soarano. À 19h25 tapante, c'est un concert inédit qu' il propose au public. Le duo Malala et Nary sera accompagné de Haingo et Tovo à la guitare, Harty à la basse, Nini à la batterie et Mamy au clavier.

Analamanga Park en fête

C'est tout un festival musical des plus festifs qui s'annonce du côté d'Analamanga Park pour tout ce week-end. Demain après-midi, une grande scène accueillera Samoëla, Misié Sayda et Raboussa pour le plus grand plaisir des fêtards de tous horizons. Le rendezvous dominical de ce dimanche s'annonce grandiose, puisqu'on retrouvera cette fois Stéphanie, Johane, Misié Sayda, Tsota, Arione Joy, Nate Tex et THT. Le duo Eric et Honorat se chargera de l'animation.

Samoëla à l'Esca Antanimena

Voici déjà un bon quart de siècle que l'infatigable Samoëla impose son esprit festif et jovial sur la scène musicale malgache. Une fois n'est pas coutume, cet icône du « Vazo miteny » et ses musiciens retrouvent le terrain de l'Esca Antanimena où il imposera une grande scène à la hauteur de son talent ce dimanche à partir de 15h. Un grand concert qui s'annonce enivrant en perspective.

« Ny tsikin'ny fitia » au CCESCA Antanimena

Dans un registre plus romantique qui laissera surtout la part belle à la nostalgie pour les amateurs de ballades romantiques des années 60, 70 et 80. Les retrouvailles sur scène de Gothlieb, Luk, Mahery, Lilie, Rija Ramanantoanina et l'infatigable Salomon au CCESCA Antanimena promettent de ravir les mélomanes férus des mélodies d'antan. Sobrement intitulé « Ny tsikin'ny fitia », ce concert promet d'émouvoir.