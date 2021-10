Sénégal: Pointe-Sarène - Alioune Sarr visite des chantiers de la nouvelle station balnéaire

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a effectué, jeudi, une visite dans la nouvelle station touristique de Pointe Sarène pour constater l'état d'avancement des travaux de l'hôtel Ryu.

Au terme de la visite, le ministre a noté avec satisfaction le rythme d'évolution des travaux et à tenu à rappeler que la mise en service de cette importante infrastructure, initialement prévue en décembre prochain, est prévue pour le mois d'avril 2022.

Il s'agit d'un hôtel d'une capacité de 514 lits. Il est aussi attendu de ce projet entre 450 et 500 emplois.

"En effet, la réalisation de cet investissement s'inscrit dans la volonté du Chef de l'Etat Son Excellence M. Macky Sall, de développer un hub multi-services qui fera du Sénégal une destination touristique de référence, et qui contribuera à améliorer le bien-être des populations à travers la création de richesses et d'emplois décents", a expliqué M. Sarr.

C'est la raison pour laquelle, selon lui, dans son volet aménagement de nouvelles zones touristiques intégrées, cet investissement occupe une place de choix dans la stratégie intégrée du tourisme et des transports aériens de l'Etat du Sénégal dans laquelle on retrouve les stations touristiques de Mbodiène et Pointe Sarène.

"Cette stratégie intégrée du tourisme et des transports aériens que le département est en train de mettre en œuvre, est matérialisée également par les efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour assurer la connectivité du pays à tous les points de la planète à travers le hub AIBD, la compagnie nationale Air Sénégal et le vaste programme de reconstruction des aéroports régionaux", a-t-il poursuivi.

A l'heure de la reprise des activités du secteur touristique "fortement impacté" par la pandémie de la covid-19, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a réaffirmé l'engagement de l'Etat du Sénégal, à poursuivre sa mobilisation et son soutien aux côtés des acteurs.

C'est ainsi, d'ailleurs que des séries de mesures d'allègement des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal sont entreprises.

"Aujourd'hui, pour venir au Sénégal, il suffit d'un test Rt PCR négatif de moins de cinq jours pour les non vaccinés et de la seule preuve de vaccination pour ceux qui sont vaccinés", a indiqué Alioune Sarr.

D'après lui, l'Etat du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme et des Transports aériens, a mobilisé plus de 150 milliards de francs pour la relance du tourisme et la résilience de ce secteur.

"Au total, c'est un montant global de plus de 150 milliards que le gouvernement du Sénégal aura mobilisé pour soutenir et accompagner les entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens entre 2020 et 2021", a fait savoir le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr.

"A côté des mesures prises sur l'ouverture des frontières, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a mobilisé, à travers le Crédit hôtelier et touristique et le crédit du transports aérien, une enveloppe de 75 milliards de francs CFA pour financer les besoins en investissements des entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens", a-t-il précisé.

A cela s'ajoute des mesures d'ordre fiscale notamment le report de paiement de la TVA pour les entreprises du secteur touristique et de celui des transports et la suspension des impôts et taxes pour les entreprises du secteur du tourisme jusqu'en fin 2021.

L'Etat a également mobilisé une enveloppe de 82 milliards de francs CFA, en 2020, pour les besoins en fonds de roulement des entreprises et des subventions aux entités publiques du secteur.

Également, cette relance des activités touristiques s'opère à travers diverses initiatives de promotion de la destination Sénégal dans les principaux marchés émetteurs internationaux de touristes et la mobilisation des investissements.

"C'est ce qui explique la forte présence du ministère du Tourisme et des Transports aériens à l'exposition universelle Dubaï 2020, sa participation au salon Top Resa de Paris du 05 au 08 octobre dernier, faisant de notre pays le seul en Afrique au sud du Sahara à avoir pris part à ce grand rendez-vous du tourisme international", a fait valoir M. Sarr.

"Et nous y revenons avec des résultats probants avec la signature de contrats entre des groupes hôteliers nationaux et des tours operators internationaux", s'est-il réjoui.

Dans la foulée, ajoute-t-il, la France, premier marché émetteurs de touristes du Sénégal, vient de couronner les efforts de maitrise de la pandémie Covid-19 en classant ce pays comme une "destination verte" où les restrictions en partance ou en provenance de l'Union européenne sont presque toutes levées.

Aujourd'hui, le ministère du Tourisme et des Transports aériens travaille sur l'organisation prochaine des journées de promotion du tourisme et des transports aériens en France pour la période du 22 au 26 novembre 2021.

"Mon département travaille aussi avec le Secrétariat exécutif du neuvième Forum mondial de l'eau, où est attendu entre 10 000 et 15 000 participants ; ce qui représente une opportunité pour le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et des transports aériens", a, par ailleurs, dit M. Sarr.

"Le tourisme constitue, dans un pays comme le Sénégal, un levier important pour le développement économique et social", a assuré Alioune Sarr.

A l'en croire, ce secteur participe à la rentrée de devises, à la création d'emplois et a un effet d'entrainement positif sur beaucoup de secteurs d'activités comme la culture, l'artisanat, le commerce, les transports, et constitue un "intégrateur socio-économique".

"C'est pourquoi, le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, Macky Sall, ne lésinera pas sur les moyens pour accompagner et porter la relance des activités du secteur", a rassuré le ministre du Tourisme et des Transports aériens.