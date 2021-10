Sénégal: Décès de Myriam Ndior - Une actrice professionnelle et passionnée s'en est allée

Le monde du cinéma sénégalais est endeuillé par le rappel à Dieu de l'actrice Myriam Ndior, dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre 2021, à Dakar. Elle a été inhumée, hier, au cimetière musulman de Yoff suite à la levée du corps à Cité Comico de Ouakam.

Sa disparition a suscité une vive émotion sur la toile. Une flopée de posts a envahi les réseaux sociaux, hier, avec toujours le même leitmotiv de tristesse, de surprise et de consternation. Des témoignages parfois longs ou laconiques qui en disent long sur ce que cette grande dame représentait pour le public. Appelée affectueusement « Tata » par les internautes, Myriam Ndior, est décédée dans la nuit du mardi au mercredi.

La défunte est décrite comme une actrice professionnelle et polyvalente. Styliste, restauratrice et productrice, elle jouait, jusqu'à son décès, dans la série « Virginie » où elle interprétait le rôle de la « maman » des jeunes filles. Le tout dans un style accrocheur, une personnalité fascinante qui faisait le bonheur des téléspectateurs. Ces derniers étaient captés par l'aisance avec laquelle elle assurait son rôle, mais aussi surtout la mesure qui semblait la différencier de beaucoup d'autres comédiens. Toute une somme d'élégance et de constance.

A l'annonce de la mauvaise nouvelle, à travers un post, le groupe « Marodi », dirigé par Massamba Ndour, a rendu un hommage à une professionnelle, qui aura marqué le cinéma sénégalais. « C'est une grande actrice de renommée internationale. L'incarnation même du professionnalisme, Myriam Ndior a marqué de son empreinte l'histoire du Cinéma sénégalais et africain de par sa passion et son dévouement. Nous rendons un vibrant hommage à cette merveilleuse personne que le Sénégal vient de perdre », a témoigné la maison de production. Elle ajoute : « A notre actrice Aïssatou Ndior, à toute sa famille et au monde du cinéma, nous présentons nos condoléances attristées ».

Pour Pape Omar Diop dit Pod, ce qui l'a le plus marqué chez Myriam Ndior, c'est d'abord, son professionnalisme. « Elle s'est battue jusqu'au bout pour jouer. C'est une dame très professionnelle, qui aimait tout le monde. Elle est l'amie des enfants à qui elle prodiguait des conseils. Je peux dire qu'elle était une maman nationale. Myriam a beaucoup œuvré pour le cinéma et était irréprochable, parce qu'elle était très talentueuse », dit-t-il. Le directeur artistique de Marodi explique également qu'il y avait une complicité entre elle et lui. Revenant sur les circonstances de leurs connaissances, il ajoute : « On avait fait appel à elle pour le rôle de la maman de Virginie. Comme c'est sa mère biologique, on s'est dit que ce sera beaucoup plus naturel. Et heureusement, ça s'est très bien passé ».

Investie dans le social

L'histoire d'amour entre Myriam Ndior et la caméra a vu le jour à la suite d'une publicité réalisée pour une banque de la place. C'est ainsi qu'elle a été découverte par le grand public. Dans sa carrière d'actrice, elle a eu à tourner dans plusieurs séries dont « Belle Mère », « Ma grande Famille », « Idoles ». Un monde dans lequel elle excellait grâce à la passion, selon des témoignages.

Réagissant à la vague de démissions d'acteurs notées récemment notamment à « Marodi », elle admettait que le milieu du cinéma au Sénégal ne nourrissait pas son homme, invitant les acteurs à s'armer de patience et d'amour pour pouvoir s'en sortir. « Nous aimons, voire adorons notre métier. Sur un plateau, tu vis une autre personnalité. Quand tu réussis à habiter un rôle, c'est un tel bonheur.

Et c'est la raison pour laquelle nous acceptons, quand on nous dit : « Diap si rek » (comprenez-nous et aidez-nous) », disait Myriam Ndior, reconnaissant qu'aujourd'hui, certains deviennent des larbins des maisons de production, rien que pour avoir un rôle, un job, et ils le font souvent à cause de la pauvreté. Très investie dans le social, elle faisait partie de plusieurs associations caritatives. Femme mariée et mère d'adolescents, elle aimait s'entourer de jeunes, travaillait avec eux et c'est pour cela qu'elle est devenue la « Maman », son rôle préféré.