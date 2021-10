Sénégal: Touba - Recherché depuis un an, N. Ndiaye déféré au parquet pour escroquerie portant sur 10 millions Fcfa

En cavale depuis octobre 2020, N. Ndiaye, qui s'active dans la vente et la location de véhicules, dans le viseur des limiers, suite à plusieurs plaintes contre lui pour escroquerie portant sur plus de 10 millions, est arrêté avant d'être déféré au parquet, ce mercredi.

Venus à Touba pour assister aux funérailles de son défunt père, il n'en fallait pas plus pour permettre aux limiers de procéder à son arrestation. N. Ndiaye a reconnu les faits, déclarant avoir eu des difficultés financières. Sur les faits, Serigne Modou Mamoune Mbacké et son épouse S M F, tous victimes de N. Ndiaye, ont introduit une plainte contre lui, au même moment ce dernier qui a disparu avec leur argent et leurs véhicules, est entré dans la clandestinité. Le nommé M M Mbacké avait remis son véhicule de marque Hyundai Sonata au mis en cause en plus d'une somme de 500.000 F CFA et ce dernier devait lui compléter 1.700.000 francs CFA, pour l'achat d'un véhicule.

Pour sa madame Mbacké à qui il avait loué un véhicule, lui promettant même de le lui vendre, malheureusement, au moment de conclure la vente, le propriétaire du véhicule de location du nommé AF apparaît. Une subite apparition qui a éveillé les soupçons de la dame. AF qui avait fini de localiser son véhicule s'est mis en route pour venir à Touba. C'est le moment qu'a choisi N. Ndiaye pour disparaître dans la nature.

D'autres plaintes pour escroquerie de N. Ndiaye pour non-respect de ses engagements à propos de location et de vente de voiture ont poussé à la vigilance les limiers. En effet, les plaintes de Khadim Gueye, un chanteur de Xassida et d'un certain C.A.N, qui avaient eux aussi donné leurs véhicules de Marque Range Rover et Citroën C5, sont venus s'ajouter aux plaignants, pour non-respect des engagements. Les enquêteurs ont découvert que le mis en cause est également poursuivi au commissariat central de Dakar pour des faits similaires. Il a été déféré ce mercredi pour escroquerie portant sur un montant global de 10 millions de francs CFA.