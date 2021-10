Nigeria: Réconciliation avec Boko Haram - Pour l'Eglise, un pas dans la bonne direction

Maiduguri — Il s'appelle " sulhu " et signifie en arabe " réconciliation ". Il s'agit du programme secret par lequel le gouvernement central nigérian entend convaincre les dirigeants de Boko Haram, la célèbre formation militaire djihadiste dramatiquement active dans le pays et dans certains pays voisins depuis des années, d'abandonner la lutte armée et de s'engager sur la voie de la réintégration dans la société aux frais du gouvernement.

Celui qui accepte est placé dans un programme de réinsertion qui, après un premier tri sur la sincérité du milicien, prévoit des cours de formation sur la légalité, une thérapie psycho-sociale et, enfin, un programme de réinsertion qui, bien que secret, suscite un grand débat.

Interviewé par l'Agence Fides, le Père Donatus Tizhe, prêtre administrateur du diocèse de Maiduguri, dans l'Etat de Borno, et curé de la paroisse de St Hilary Polo, a commenté : " Le Suhlu est un moyen d'amener les gens à la paix, à la réconciliation comme le dit le terme lui-même. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet car il s'agit d'un programme secret, mais nous avons la conviction qu'il fonctionnera après tant d'échecs. Ces dernières années, de nombreuses tentatives de dialogue ont échoué, les méthodes alternatives n'ont pas fonctionné et les gens continuent de souffrir pendant trop longtemps. Je crois qu'avec des prières et de la coopération, y compris avec les jeunes de la Civilian Joint Task Force (JTF, un groupe auto formé de militants de la ville de Maiduguri, qui se bat pour l'expulsion des djihadistes de la région, ndlr), les choses peuvent s'améliorer".

Ces deux derniers mois, de nombreuses défections ont eu lieu parmi les dirigeants de Boko Haram et diverses factions se sont détachées du groupe, mais la population civile est divisée : il y a ceux qui, lassés de la guerre, accueillent le programme, et ceux qui n'acceptent pas de vivre, peut-être dans le même village où des massacres ont eu lieu, avec les bourreaux.

Le Père Donatus Tizhe souligne : "Le premier objectif doit être de mettre fin à cette guerre et peut-être que cette méthode peut s'avérer la plus efficace. Au fil des ans, le gouvernement a tenté l'amnistie de la guérilla, qui visait à garantir l'immunité à toute personne quittant la lutte armée et un chemin d'intégration dans la vie sociale. Ce programme, en revanche, s'adresse directement aux chefs des groupes terroristes, en les contactant et en leur faisant comprendre les avantages de l'abandon de la lutte armée, puis en les plaçant dans des programmes de réhabilitation. Ce faisant, elle vise donc les dirigeants, qui ont un pouvoir de persuasion bien plus grand que les simples soldats. En fait, rien qu'au cours des deux derniers mois, plus de 2000 chefs ont quitté la forêt et en convainquent d'autres de faire de même. De cette façon, Boko Haram est épuisé de l'intérieur.

Une fois qu'ils se sont rendus, un processus progressif de réintégration commence, explique le prêtre : "Ils sont emmenés dans un centre près du port de notre ville et y restent longtemps, dans un processus de dépistage de leurs intentions. Ils sont ensuite transférés dans les villages ou les villes où ils sont censés commencer une nouvelle vie. Je peux dire qu'au cours des derniers mois, nous avons constaté une diminution des attaques. Mais malheureusement, les factions de terroristes se battent entre elles, essayant de prendre la tête du mouvement. Cela pourrait en tout cas être un tournant et nous avons confiance en Dieu pour que nous réussissions à nous libérer".