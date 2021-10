Congo-Brazzaville: Musique classique - Treize chansons pour convaincre le public

Le groupe Brazza Band, ensemble de cuivre des jeunes de Brazzaville, a donné un concert de musique classique au Centre culturel russe (CCR/ Maison russe). Il a suffi de l'interprétation de treize chansons par ce groupe pour mettre tout le monde d'accord.

Le concert donné par le groupe Brazza Band au CCR /Maison russe s'inscrit dans le cadre de la promotion du travail qu'il a effectué pendant six mois et celle du partenariat entre ce groupe et cette maison. En effet, six mois seulement après sa création par Armonie Serault Massamba, son chef d'orchestre, le groupe Brazza Band, constitué de vingt-trois jeunes musiciens brazzavillois dont l'âge varie entre 10 et 25 ans, a donné un concert classique dignement apprécié par les spectateurs hybrides (les Blancs, les expatriés, les Congolais, ... ).

C'est par l'exécution de l'hymne national de la Fédération de Russie et la "Congolaise" de la République du Congo qu'a débuté le concert. Sitôt après, Armonie Serault Massamba et son groupe ont interprété "Katchoucha", un air russe avec un arrangement de Béni Bantsimba, chanté par Gaga. Puis ils ont enchaîné avec des titres "Spanich Dance", une composition de Peter Tchekoslvaky Tchaïkovski ; "Alléluia le Messi", de Andel ; "Te Deum" de Eric Pourcher ; "Bérénice", une composition de Handel ; "Trepak From", une composition de Peter Tchaïkovski ; "Kalinka", un chant populaire Russe sous l'arrangement d'Armonie Massamba ; "Palouchka Polio", un chant populaire Russe sous l'arrangement d'Armonie Massamba ; "Malaïka", de William Fadhili sous l'arrangement de Ntoya Kapela ; "Heal The World", de Michael Jackson ; "Trumpet Tune", une composition de Purcel ; "Shein Jesus Shein". Enfin, le concert a pris fin la chanson ontologique du feu général Makoumba Nzambi, intitulée "Brazzaville", sous l'arrangement d'Armonie Serault Massamba.

Pour Armonie Serault Massamba, le groupe Brazza Band a besoin d'une assistance pour son évolution. « Il nous faut un soutien de la part des autorités du pays et un soutien de la part des citoyens, parce que ce groupe est là pour aider les jeunes, car la musique est un domaine qui peut offrir de l'emploi aux jeunes et précisément ceux qui sont dans notre groupe... Surtout que ce groupe porte le nom de la ville capitale de notre pays, nous souhaitons être vraiment assistés par les personnes sensibles», a-t-il fait savoir.

S'agissant de la tenue de ce concert de musique classique et du choix du groupe Brazza Band, la directrice du CCR /Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a fait savoir que son centre est un espace où traditionnellement des jeunes talents peuvent s'exprimer. C'est le cas avec ce concert débutant donné par le groupe Brazza Band. « Nous sommes fiers qu'ils aient choisi notre espace pour le lancement. Le maestro Armonie Serault Massamba a fait un grand travail pour instruire les jeunes. C'est une bonne initiative car la musique forme la personnalité. Comme ça, les jeunes auront à consacrer leur temps au développement et ne le perdront pas en se baladant dans les rues. Ils développent leur goût, leurs talents et assurent leur place dans la société », a indiqué la directrice du CCR /Maison russe.

Elle a annoncé que le CCR /Maison russe va bientôt avoir un spectacle basé sur Dostoevskiy, ainsi que des spectacles pour les plus jeunes. Il y sera également lancé l'éducation comme jeux aux checks et les cours de peinture. Ainsi, les jeunes qui voudront bien intégrer le groupe n'ont qu'à contacter les responsables aux contacts suivants : 069785893/ 066837810.