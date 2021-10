Congo-Brazzaville: Journée du manuscrit francophone - Gédéon Thouassa en lice pour le concours

Seul auteur congolais parmi les trente autres des douze pays nominés, Gédéon Colin Touassa est en course pour la neuvième édition de la Journée du manuscrit francophone, qui se tiendra le 24 octobre en France.

C'est au terme de multiples lectures et de sélection délicate que les trente et un auteurs ont été nominés. La journée du manuscrit permettra à tous les auteurs francophones sans distinction de sexe, d'âge et de nationalité de publier gratuitement leurs livres, de décrocher un contrat d'édition, de diffuser gratuitement de leurs livres en librairie et de tenter de remporter le grand prix du jury ou l'un des sept prix littéraires mis en évidence.

Les lauréats percevront 40% des droits d'auteurs sur les ventes directes et 10% sur celles opérées en librairie. Huit prix attribués, à savoir nouvelle, roman, essai, témoignage, science-fiction, poésie, savoir et le grand prix du jury qui sera doté d'un contrat d'édition de 10 000 euros ou d'un chèque 3500 euros. Chaque auteur remportera vingt exemplaires de son livre destiné à la presse, avec une publication d'un extrait de chaque livre nominé sur le site actualité.

Sur plus de trois cents ouvrages présélectionnés et présentés en extrait sur la page Facebook de l'événement, cinq étaient issus du Congo, à savoir "ça doit cesser" d'Etienne Mutabazi, "Le monologue intérieur" de Zephy Milandou, "Le bien-être universel" de Gilman Miere, "Tout, sauf ce nègre" de Pierre Chassagne Bilaye Malonga et "Grâce du crépuscule" de Gédéon Colin Thouassa, nominé pour la finale.