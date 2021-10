Congo-Brazzaville: Sensibilisation - Plaidoyer pour une meilleure considération de la Journée internationale de la fille

L'étudiante en banque et finance à l'Institut Henri-Lopes (Ihl), Fatou Ngouala, a révélé, récemment à Brazzaville, sa volonté de voir les autorités congolaises organiser des séminaires de formation et de sensibilisation aux droits, à l'éducation et à la protection des jeunes filles, chaque 11 octobre, à l'endroit de la population.

Fatou Ngouala a fait sa déclaration à l'occasion d'une enquête menée par Les Dépêches du Bassin du Congo, à la date anniversaire de la Journée internationale de la fille. Selon elle, plusieurs autres activités seraient prévues, notamment l'organisation des marches de soutien en l'honneur des jeunes filles maltraitées et abusées tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Poursuivant son propos, elle a reconnu que de façon générale, cette journée est ignorée par la gent féminine, justifiant cette ignorance par le fait que cette notion n'est pas enseignée dans les établissements scolaires, à quelque niveau que ce soit. «Je souhaite que cette journée soit non seulement médiatisée, mais qu'elle soit insérée dans les programmes d'enseignement aussi bien du primaire que du secondaire », a-t-elle proposé.

Prenant part à l'enquête, une autre étudiante en droit à l'Université Marien-Ngouabi, Prunelle Demongo, a laissé entendre que le 11 octobre devrait être célébré au même titre que le 8 mars. De son point de vue, « ce serait l'occasion de rappeler à la jeune fille un certain nombre de choses importantes, à savoir l'éducation sexuelle, la réussite scolaire et le savoir-vivre en société ».

Commerçante et mère de famille, Tendresse Ndoulou, quant à elle, s'est réjouie de savoir qu'il existe une journée mondiale de la fille, proposant que des actions menées pour que cela serve effectivement à quelque chose en l'honneur de la jeune fille. "Les filles ont besoin de travail et non de fête. Cela ne leur apportera rien du tout", a-t-elle ajouté.

Terminant son propos, Tendresse Ndoulou a exhorté les jeunes filles à utiliser leurs économies non pas pour s'amuser, mais plutôt pour des investissements, pour réaliser des affaires. C'est seulement en 2012 que l'Organisation des Nations unies a décrété le 11 octobre comme Journée mondiale de la fille. Sa célébration devrait permettre une véritable prise de conscience au niveau de l'opinion publique. internationale, a-t-on appris.