Afrique: Global business forum Africa - Un plaidoyer en faveur des investissements émiratis en RDC

« Connecter les esprits, construire le futur », tel est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 reportée à ce mois d'octobre à cause de la pandémie à coronavirus.

Au cours de ce Global business forum Africa, un des événements-phare de la manifestation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, a interagi sur les opportunités d'affaires avec Reem Al Hashimy, ministre d'État émiratis en charge de la Coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020.

Dans un oral tenu auparavant, en présence du Prince héritier de Dubaï Hamdan Al Maktoum, le président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi continentale de la République démocratique du Congo (RDC), du bassin du Congo et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. A ce sujet, Félix Tshisekedi a indiqué que la RDC envisage de lancer un vaste programme de reconstruction et de modernisation afin de créer les conditions attrayantes aux nouveaux investissements. Aussi, saisissant l'opportunité qu'offre la tenue de l'Expo Dubaï 2020, le pays sollicite des différents partenaires présents un accompagnement technique et financier en vue de renforcer les capacités humaines et institutionnelles de la nouvelle structure de promotion des exportations de la RDC afin de stimuler l'économie congolaise et d'assurer la diversification de ses exportations. Et dans la perspective de l'intégration économique africaine, avec la mise en œuvre de la zone de libre échange continentale africaine, a ajouté Félix Tshisekedi, « cet accompagnement permettrait également d'assurer la participation de la RDC de façon active au commerce continental et mondial ».

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, préconisé des échanges entre les deux grands Etats et a mis aussi en avant les efforts menés par la RDC pour le réveil de l'Afrique. Il a invité les pays émergents dont les Emirats arabes unis à s'associer à « cette grande œuvre de modernisation d'un des plus importants pays du continent africain et à venir apporter leur pierre à ce grand édifice de reconstruction » qu'est en train de bâtir la RDC.

Le président de la République, qui s'est fait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé, juste après son intervention au Global business forum, à la visite des stands jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement. Ici, des entreprises et PME congolaises ont fait leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen Orient, Afrique et Asie du sud. Elle marque le cinquantième anniversaire de la fondation des Émirats Arabes Unis. Expo Dubaï 2020 est un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures.