Ile Maurice: PRB - Les autres enjeux pertinents

Neutralité du genre : aucune disparité salariale

Les auteurs du rapport insistent sur le fait qu'ils ont toujours adopté, au mieux de leurs capacités, une approche en faveur de la neutralité du genre. Seuls certains postes dans le secteur de la santé et dans les forces de l'ordre demandent une distinction. Le rapport souligne aussi le fait que dans les recommandations, il n'existe aucune disparité salariale entre les hommes et les femmes.

Meilleures conditions pour les employés souffrant d'un handicap

Les employés souffrant d'un handicap peuvent désormais bénéficier de meilleures conditions ciblées recommandées dans le rap- port du PRB. Les auteurs du rapport estiment que dans la mesure du possible, cette catégorie de fonctionnaires doit pouvoir bénéficier du Work from Home Scheme lorsque c'est possible. Une souplesse de 15 minutes leur sera accordée tous les jours en allant et en rentrant du bureau. Le remboursement de leur transport sera fait en fonction de la route la plus pratique et non pas de la solution la plus économique. Le rapport en- courage le gouvernement à investir dans des infrastructures adaptées qui favorisent une approche intégrée. Une hospitality allowance mensuelle de Rs 7 500 sera aussi allouée aux Senior Officers selon leurs fonctions.

Revue de salaire : le recours aux consultants privés découragé

Le rapport mentionne le fait que plusieurs organisations publiques ont fait appel à des consultants privés pour revoir leurs salaires et conditions de travail alors que cela relève normalement du ressort du PRB. Les auteurs estiment que leur tâche est compliquée davantage car les recommandations des consultants privés doivent être prises en compte avant de faire leurs propres recommandations. La situation «empire» lorsque certains employés refusent de mettre en pratique les recommandations du PRB et d'autres l'acceptent, ce qui crée deux catégories de fonctionnaires. Le rapport juge qu'il s'agit d'une situation injuste et recommande aux ministères et organisations publiques d'éviter le recours à ce genre de pratiques.

Souhaits de meilleures relations industrielles

Les fonctionnaires du PRB ont pris connaissance du fait que des relations entre la direction de certaines organisations et les syndicats demeurent souvent froissées. Pour eux, ces conflits affectent négativement le bon déroulement des activités au sein des organisations et ne sont pas propices à un milieu de travail sain. C'est la raison pour laquelle des recommandations sont faites pour augmenter le nombre de consultations entre les deux parties.

Mise en pratique des recommandations

Pendant les consultations en vue de la rédaction du rapport du PRB, les syndicats ont fait part du fait que certaines organisations ne mettent pas en pratique les recommandations du rapport. Une situation qui engendre de la frustration parmi le personnel. Pour y remédier, le nouveau rapport propose la mise sur pied d'un Standing Committee dédié, sous l'égide ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public. Le comité sera chargé de traiter ce genre de problèmes.