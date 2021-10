Ile Maurice: Energies renouvelables - Le CEB met un terme à trois plans

Le Public Education, Charitable & Religious (PECR) Scheme, lancé en décembre 2011, la phase trois du CEB 2015 SSDG Met Metering Scheme, lancé en novembre 2018 et le CEB Medium Scale Distributed Generation (MSDG) Met Metering Scheme, lancé en mai 2016 par le Central Electricity Board (CEB) pour promouvoir les énergies renouvelables, seront abandonnés à partir du 31 décembre prochain. A la place, en 2022, le CEB introduira de nouveaux plans, qui seront meilleurs, si l'on croit une source au CEB.

L'objectif de cette modification est d'harmoniser, de simplifier et d'accélérer la mise en oeuvre d'initiatives et d'atteindre, à terme, les objectifs nationaux de 35 % et 60 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique de 2025 et 2030, respectivement. Du coup, l'arrêt de ces plans nécessite une réorganisation parmi les prosommateurs (NdlR : les clients de l'énergie renouvelable, qui produisent et consomment leur propre énergie).

En effet, ceux qui ont déjà fait une appli- cation pour ces plans et qui ont obtenu une lettre d'intention toujours valide, doivent compléter l'installation de leur système photovoltaïque au plus vite. Ce qui permettra au CEB de planifier et de mettre en service l'interconnexion de leurs systèmes photovoltaïques respectifs à son réseau avant le 31 décembre prochain. Après cette date, tous les prosommateurs de systèmes photovoltaïques, qui n'ont pas été mis en service, le seront sous l'un des plans d'énergies renouvelables à venir.