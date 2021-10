Ile Maurice: Rodrigues - De nouveaux «grades» recommandés

Fondé sous la Rodrigues Regional Assembly (RRA) Act 39 de 2001, l'Assemblée régionale de Rodrigues a aussi droit à son lot de recommandations du PRB.

Parmi ces mesures, on retrouve le recrutement aux postes de Clerk et Deputy Clerk de l'Assemblée régionale, qui doit continuer sur une base contractuelle. De plus, le PRB recommande que la Robing Allowance annuelle, fixée à Rs 4 800, passe à Rs 5 100.

Le rapport s'aligne sur la création de nouveaux grades de Management Support Assistant, Senior Human Resource Executive, Communication/Public Relations Officer pour l'Information Services Division, de Senior Flight Data Officer, de Desalination Plant Operator, entre autres. De plus, le rapport mentionne que les officiers de l'ingénierie civile et mécanique et des cadres de l'architecture et du Quantity Surveying ayant bénéficié de la Special Professional Retention Allowance jusqu'au 31 décembre 2016 et qui se retirent du service n'aient plus à rembourser cette somme.

Au niveau de la Commission for Women's Affairs, Family Welfare and Others, une révision des allocations pour les Family Welfare and Protection Officers qui doivent travailler en urgence a été évoquée. Une allocation de risque est également prévue.

Pour la prison à Rodrigues, l'accession au statut de Lead Prison Officer après 15 ans de service et des responsabilités additionnelles est réitérée comme pour Maurice. Sur le plan de la santé, le PRB prévoit que les infirmiers devant se rendre à la prison durant leurs congés pour prodiguer des soins aux détenus, touchent une all-inclusive allowance de Rs 770 par session de quatre heures. Ceci, excluant les frais de transport.