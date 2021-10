Sénégal: Décès de Joseph Koto - « Une grande perte pour le sport » (Matar Ba)

Nous avons appris, cet après-midi du jeudi 14 Octobre 2021, de façon brusque et brutale, le rappel à DIEU de Joseph KOTO. D'un malaise, dit-on. Une grande perte pour le Sénégal, sa patrie .Pour le sport, sa passion et son métier.

Pour la grande communauté du football et des footballeurs dont il était un des membres parmi les plus éminents et les plus emblématiques par son vécu et son parcours de joueur, d'international, d'encadreur, de dirigent et d'entraineur.

En croyant, nous rendons grâce au TOUT PUISSANT et compatissons à la douleur de la famille et des amis.

Il était partie prenante de tous les grands combats du football sénégalais. De Caire 86 à nos jours. Sans jamais baisser la garde. Sans jamais rechigner à la tâche.

Toute sa vie durant, il a mis sa science, son talent et son patriotisme au service du football national. Contribuant ainsi à former plusieurs générations de pratiquants et de dirigeants.

C'est pourquoi, même si nous savons que la vie ici-bas n'est pas éternelle, la déchirure que nous avons ressentie à l'annonce de sa disparition est immense et profonde. Et aucun mot ne saurait traduire et exprimer fidèlement notre chagrin. Car Koto, comme nous l'appelions affectueusement, est des nôtres et parmi les plus valeureux. Et le restera à jamais.

Au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, au nom du Gouvernement et au nom du mouvement sportif national, nous présentons nos sincères condoléances à la famille du défunt en lui témoignant notre affection, notre soutien et notre totale disponibilité.

Que le Seigneur l'Accueille dans sa Grande Miséricorde et Lui ouvre Ses Lumières Bénies.