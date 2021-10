Algérie: Djamel Belmadi - » C'est la grosse blague de l'année »

Invité dans l'émission »Rothen s'enflamme » sur RMC ce jeudi, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi n'a vraisemblablement pas fini de digérer le choix d'Andy Delort.

Le technicien de 45 ans lors de son passage dans l'émission »Rothen s'enflamme » ce jeudi 14 octobre 2021 a fait montre de son désarroi une fois encore du choix de Delort.

« c'est la grosse blague de l'année ! Il ne faut pas passer à côté de choses comme ça et dire des énormités comme ça. Vous le dites d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité, ou du culot qui n'a pas de limites ! Ça, on n'accepte pas nous. C'est uniquement pour un an... Qu'est-ce qui se passe dans un an ? (Il y aura la Coupe du Monde 2022 au Qatar, NDLR)

Donc nous, on va aller jouer sous 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables, on va se taper pour toute l'Afrique, pendant toute cette campagne de qualifications qui est quasi l'enfer. Et quand tout est fait, tout est réglé, le Monsieur revient comme une petite mariée et « c'est bon, je suis dispo maintenant ». C'est doublement nous manquer de respect », a laissé entendre avec véhémence l'entraîneur des Fennecs.