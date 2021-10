Maroc: Sénégal - l'expérience du Maroc dans la gestion des ressources hydriques mise en en avant à la Réunion des parties prenantes du 9-ème Forum mondial de l'eau

- L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, M. Taleb Barrada, a mis en exergue, jeudi, l'expérience du Royaume en matière de mobilisation et de gestion des ressources hydriques y compris les ressources non conventionnelles.

S'exprimant à l'ouverture, jeudi à Diamniadio, près de Dakar, de la 2-ème Réunion des parties prenantes du 9-ème Forum mondial de l'eau, prévu en mars 2022 au Sénégal, le diplomate marocain a tenu à rappeler que le Maroc a été le premier pays organisateur du Forum Mondial de l'Eau dont la première édition s'était tenue à Marrakech en 1997.

Après avoir souligné que "l'impact du réchauffement climatique et de l'avancée de l'aridité a mis à mal nos disponibilités en eau et en potentiel hydro-électrique menaçant non seulement nos productions agricoles, mais aussi une partie de la flore et de la faune prédésertique", M. Taleb Barrada, a noté que le Maroc "fort des résultats de la gestion de ses ressources en eau, a opté pour une planification à long terme de 30 ans avec le +Plan National de l'eau 2020-205+ qui s'appuie sur le développement de l'offre en eau conventionnelle et non conventionnelle".

Ce plan, a ajouté le diplomate marocain, est renforcé par un programme à moyen et court termes accélérant les investissements pour une meilleure gestion de la demande de l'approvisionnement d'eau en milieu rural ainsi que du traitement et de la réutilisation des eaux usées.

Il a indiqué que le Maroc poursuit son engagement continu pur la promotion de la gestion intégrée de l'eau dans la perspective d'approvisionner l'ensemble de la population urbaine et rurale en eau potable assurant ainsi 100 pc de raccordement dans les villes et 97 pc en milieu rural.

L' ambassadeur a confirmé, à cette occasion, la participation active du Royaume du Maroc à la 9-ème édition du Forum Mondial de l'eau de Dakar notamment à travers plusieurs segments parmi lesquels l'organisation du "Pavillon Maroc" à l'image des excellentes relations entre le Maroc et le Sénégal et l'organisation de sessions thématiques à inscrire dans le programme global de ce forum..

En plus d'une participation" multiforme", le Maroc veillera à jeter le focus sur cet évènement phare du forum à savoir l'organisation de la cérémonie de remise du Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau, a poursuivi le diplomate marocain, relevant que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tenu particulièrement à valoriser davantage ce prestigieux Prix qui célèbre la vision stratégique de Feu SM Hassan II en matière de gestion et de protection intégrée des ressources de l'eau.

M. Taleb Barrada a, par ailleurs, lancé un appel à la mobilisation des partenaires et acteurs internationaux spécialisés afin de s'impliquer activement dans le succès du 9ème forum mondial de Dakar, notant que les résultats attendus de cet évènement contribueront certes à la mise en place d'une coopération à même de dynamiser nos politiques publiques ambitieuses.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été marquée par des messages et des interventions, notamment de M. Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du 9ème Forum de l'Eau, de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, de M. Patrick Lavarde, Co-président du Comité de pilotage international du Forum, des ambassadeurs du Japon et de France à Dakar.

Elle a été suivie par la tenue de panels et de sessions portant notamment sur "la sécurité de l'eau et de l'assainissement" ,"eau pour le développement rural", "coopération" ", outils et moyens" , marqués en particulier par l'intervention de la marocaine Aziza Akhmouch, cheffe de division des villes, des politiques urbaines et du développement durable à l'OCDE.

Intervenant à l'ouverture de cette Réunion, le ministre sénégalais de l'Eau a indiqué que lors du forum de Dakar le président Macky Sall va organiser un sommet de Chefs d'Etat et de gouvernement et des grandes institutions internationales qui sera l'occasion de lancer un engagement historique et politique dans le but de catalyser les actions conduisant à la réalisation de l'accès universel à l'eau et l'assainissement.

"Les engagements qui sortiront du sommet enrichiront les réunions d'examen de haut niveau sur l'ODD 6 sous les auspices des Nations unies et la réunion à mi parcours de le Décennie internationale d'actions sur l'eau et le développement durable de 2023", a dit le ministre sénégalais.

Cette deuxième et dernière grande réunion préparatoire constitue l'occasion de mobiliser les acteurs politiques et thématiques en créant un pont entre le contenu thématique du Forum et le processus politique.

La Réunion des parties prenantes, initiée par la République du Sénégal et le Conseil Mondial de l'Eau, favorisera les débats politiques sur les thèmes centraux et transversaux qui seront abordés lors du Forum mondial, permettant ainsi de coordonner le travail accompli ces derniers mois par les groupes de travail thématiques avec les quatre principaux segments politiques (ministériel, parlementaire, autorités locales et régionales et organisations de bassins).

La "Réunion des parties prenantes" de deux jours a pour objectifs de délibérer sur les travaux et propositions des groupes de travail et fournir des contributions significatives en vue de l'élaboration du programme final du Forum par le Comité de pilotage international du 9ème Forum mondial de l'eau.

Elle vise à présenter les résultats des groupes de travail en vue de favoriser une meilleure appropriation des propositions, mettre en synergie les acteurs en créant un pont entre le contenu thématique et la dimension politique sur les thèmes centraux et transversaux, échanger sur la valorisation et la mise en scène des projets retenus dans le cadre de l'"Initiative Dakar 2022".

La réunion vise aussi à fournir des informations logistiques sur le Forum, notamment les modalités d'organisation d'événements spéciaux, d'inscription au Forum, de voyages et d'hébergement, de participation à l'exposition, au Parcours des réponses, au village de l'assainissement et au village africain et à Élaborer une trajectoire en vue d'aboutir à une Déclaration/Engagement commun.

Le 9e Forum mondial de l'eau, prévu à Dakar du 21 au 26 mars prochain, se tiendra sous le thème de "La Sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

Organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l'Eau et un pays hôte depuis 1997, le Forum Mondial de l'Eau est le grand rendez-vous de la communauté de l'eau, rassemblant de nombreux acteurs (politiques, institutionnels, bailleurs, secteur privé, organisations humanitaires et acteurs de développement, agences intergouvernementales, acteurs de la recherche et de l'enseignement).