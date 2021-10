Maroc: La Chambre des représentants participe à Djibouti à la 76è session du Conseil éxécutif et de la 43è session de la Conférence de l'UPA

Djibouti — La Chambre des représentants prend part à Djibouti aux travaux de la 76ème session du Conseil exécutif et de la 43ème session de la Conférence de l'Union parlementaire africaine (UPA), qu'abrite la capitale djiboutienne du 11 et 15 octobre.

S'exprimant devant les délégations parlementaires africaines, M. Mohamed Touimi Benjelloun, qui conduit la délégation marocaine, a souligné que la Chambre des représentants s'engage à participer régulièrement aux travaux de l'UPA, mettant l'accent à cette occasion sur nombre d'avancées réalisées par le Royaume en matière de lutte contre la Covid-19 et les mesures adoptés pour lutter contre la propagation de ce virus, indique un communiqué de la Chambre.

Dans ce même élan, M. Touimi a précisé que le Maroc s'est engagé dans un important projet de production de vaccins anti-Covid-19, avec une capacité de production mensuelle de cinq millions de doses d'ici la fin de l'année, une production qui sera revue à la hausse dans les années à venir, notant que ce projet bénéficiera en premier lieu aux pays africains, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, une orientation stratégique dans laquelle le Royaume s'est engagé dans ses relations avec sa famille africaine, selon le même la source.

En marge de ces travaux, M. Touimi a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale djiboutienne, M. Mohamed Ali Houmed, axés sur les moyens de renforcer les relations parlementaires bilatérales et sur la nécessité d'activer les mécanismes du groupe d'amitié en vue de relancer les échanges de visites entre les deux pays, poursuit le communiqué.

Après avoir passé en revue les excellentes relations de coopération unissant les deux pays, les deux parties ont souligné la nécessité de hisser les relations économiques au niveau des relations politiques distinguées, à travers l'échange de visites entre les différents responsables gouvernementaux.

Les instances de l'UPA se sont attardées, lors de cette session, sur l'impact de la crise sanitaire mondiale de Covid-19 sur l'Afrique et les moyens d'y faire face en garantissant une relance économique au service des peuples africains.

La Chambre des représentants a adhéré à l'Union parlementaire africaine en novembre 1978 et a tenu depuis à participer efficacement et régulièrement à ses conférences et aux réunions de ses organes exécutifs ainsi qu'aux différentes réunions spécialisées, sectorielles et régionales qu'elle organise, avec une volonté de développer les relations de fraternité et de coopération que le Maroc entretient avec les pays du continent, en plus de la défense de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.