Afrique: Félix Tshisekedi - La voix de l'Afrique et de la RDC portée haut à l'Expo Dubaï 2020

Du haut de la tribune de la grande expo Dubaï 2020, interagissant sur les opportunités d'affaires en République Démocratique du Congo, son pays et dans le continent Africain en véritable défenseur des intérêts de l'Afrique en sa qualité du Président en exercice de l'Union Africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, en présence de la Ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis en charge de la Coopération Internationale, Directrice Générale de l'Expo Dubaï 2020, représentante du Gouvernement Emiratis, révélé au monde que sa vocation dans la gestion de la chose publique est et demeure celle de donner au peuple le bien-être qu'il mérite...

«Connecter les esprits, construire le futur», c'est le thème principal de l'expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'Octobre 2021 suite à la pandémie à Coronavirus. Le même thème a été retenu pour le concours de présentation des projets à impact direct y relatifs.

Des prix à gagner s'élèvent jusqu'à 20. 000 euros de financement pour des projets qui vont rencontrer les aspirations du Jury, qui est celle de connecter les esprits et construire le futur.

Au cours de ce méga événement, l'unique en son genre durant le cinquantenaire écoulé de la Fondation des Emirats Arabes Unis, ce Global Business Forum Africa, a été l'un des événements phares de la manifestation qui a connu une tournure impressionnante lors de l'intervention du Président Congolais et Président en exercice de l'Union Africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celui-ci a interagi sur les opportunités d'affaires, en présence de Madame Reem Al Hashimy, Ministre d'Etat Emiratis en charge de la Coopération Internationale et Directrice Générale d'Expo Dubaï 2020, représentante de l'Etat Arabe d'Emirats Arabes Unis.

Dans un entretien avec le Prince héritier d'Emirats Arabes Unis Hamdan Ben Al Maktoum en prélude de cette intervention, le Président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi- continentale de la République Démocratique du Congo et le rôle majeur qu'elle peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde.

Dans cet ordre d'idées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo préconise des échanges entre les deux grands Etats et met aussi en avant plan les efforts menés par la RDC pour le réveil de l'Afrique.

Jean-Lucien Bussa Tongba conduit la délégation à la visite des pavillons

En effet, le Président Tshisekedi était accompagné d'une forte délégation composée de quelques membres du Gouvernement, parmi lesquels ses ministres de confiance, tels que Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Commerce Extérieur et guide de la délégation à la visite des pavillons, Julien Paluku Kahongya, Ministre de l'Industrie et Christian Mwando, Ministre du Plan.

Ainsi que de plusieurs autres experts en matières de commerce et de relations internationales, les représentants de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), du Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), Monsieur Gaby Lubiba Mampuya, du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Exportations (ANAPEX), Monsieur Mike Tambwe, du Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI), des hommes de culture congolaise, des femmes entrepreneures et plusieurs autres hommes d'affaires congolais et opérateurs économiques en quête des partenariats avec le monde extérieur dans le cadre des affaires.

Dans cette délégation, il y avait également la présence du Gouverneur de la province minière du Haut Katanga, Monsieur Jacques Kyabula Katwe.

Après son brillant exposé sur la RDC et l'Afrique, conduit par le ministre Congolais du Commerce Extérieur Jean Lucien Bussa Tongba, le président de la République Démocratique du Congo et Président de l'Union Africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait la ronde des pavillons, accompagné de toute sa délégation, jusqu'à arriver à celui où les Congolais avaient exposés leurs produits durant cet événement.

Il s'est réjoui de la prestation de son pays durant la période de l'expo Dubaï 2020 et promet de faciliter des investissements en RDC au moment où le climat des affaires est sérieusement assaini.

Cet Expo Dubaï 2020 a été pour les hommes d'affaires Congolais, une opportunité en or de se faire connaitre à travers le monde et de nouer des relations fructueuses avec d'autres géants mondiaux en matière d'investissement à travers la planète. Il sied de préciser que l'expo Dubaï 2020 qui a eu lieu en Octobre 2021 a été la première exposition universelle organisée dans la région du moyen orient, Afrique et Asie du Sud.

Elle marque le cinquantième anniversaire de la Fondation des Emirats Arabes Unis.

Initiée par les autorités du pays, Expo Dubaï demeure un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures.