Congo-Kinshasa: Atelier de validation du document de la politique scientifique nationale - RDC-UNESCO - Sama Lukonde a présidé la cérémonie d'ouverture officielle

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a procédé, ce Jeudi 14 octobre 2021 à l'Hôtel Kampo à Kinshasa, à l'ouverture officielle des travaux de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale.

Cet atelier est organisé par le Ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture (UNESCO). L'objectif principal de ces assises est de doter la RDC d'une politique scientifique qui lui fait défaut depuis toujours, surtout que cette politique devra être assortie d'un plan d'actions stratégiques pour sa mise en œuvre.

Organisé sous le haut-patronage du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet atelier se tiendra du 14 au 16 octobre 2021. Il connaitra la participation du Ministre de la Recherche scientifique, du Secrétaire Général à la Recherche scientifique, du Représentant-pays de l'UNESCO, de plusieurs autres acteurs du secteur, chercheurs et scientifiques sélectionnés selon leur expertise.

A cette occasion, le Docteur Jean-Jacques Muyembe a été honoré, un diplôme de mérite lui a été décerné pour sa contribution à l'avancement de la science en RDC. Pour rappel, la signature et la mise en œuvre de l'accord de convention conclu en 2013 entre l'Unesco et le Ministère de la Recherche scientifique avait abouti au recrutement d'un consultant international en vue d'accompagner le processus de formulation de la politique scientifique de la RDC.

Le premier draft élaboré par le consultant avec l'appui de deux experts a fait suite à une consultation participative en province et à Kinshasa en 2015. Mais les moyens n'avaient pas suivi pour sa validation et le document était tombé en désuétude. C'est pourquoi, l'Unesco avait recruté un nouveau consultant en 2019. Ce dernier a travaillé avec l'appui des trois experts pour actualiser et consolider le premier draft eu égard au rapport des consultations participatives, aux résultats de l'enquête nationale organisée en RDC en 2015, au plan national de développement de la RDC, à la Stratégie de la Science, de la Technologie et de l'innovation pour l'Afrique 2024 (STISA2024) ainsi qu'à l'agenda 2030.

Après sa restitution auprès des parties prenantes du système national de la science au cours d'un atelier organisé le 15 octobre 2019, le forum qui devrait consacrer sa validation a encore connu un retard dû à la Covid-19 et aux restrictions financières. Cependant, tous ces écueils n'ont pas pu décourager le Gouvernement et son partenaire, l'Unesco, qui ont continué les échanges et les discussions. Ils ont tenu une réunion virtuelle le 11 juin 2021 en vue d'obtenir les réactions d'autres experts notamment ceux du siège de l'Unesco à Paris et d'harmoniser le chronogramme des activités ayant abouti à l'organisation de l'atelier de validation lancé ce jour par le Premier Ministre.

Il sied de noter que la RDC, qui n'a pas de politique scientifique depuis, voudrait enfin se doter d'un tel document nécessaire à une meilleure gouvernance de la science et de la technologie.

Les travaux sont lancés. Il est attendu que les experts réunis produisent le projet du plan d'actions stratégiques attendu ; qu'ils préparent l'atelier de restitution du projet du plan d'actions stratégiques pour sa consolidation par les parties prenantes de la ST ; et qu'ils produisent le document de politique scientifique ainsi que son plan d'actions stratégique validé à l'issue du forum de validation.