Gambie: Mme Touray, la Vice-Présidente de la Gambie, inaugure un Laboratoire de Biologie Moléculaire a l'Unité de Conseil de Recherche Médicale du pays

La Vice-Présidente, Dr Isatou Touray,a inauguré hier un nouveau Laboratoire de Biologie Moléculaire au campus de l'Unité du Conseil de Recherche Médicale de la Gambie.

Ce nouveau laboratoire permettra de rehausser les capacités et l'efficacité du laboratoire du conseil de recherche tout en fournissant une installation adaptée à la recherche de pointe. Ce bâtiment abritera également des équipements d'appui et de soutien, ainsi que des équipements pour l'organisation de séminaires et de conférences.

La Vice-Présidente, Dr Isatou Touray, a déclaré lors de son discours au nom du Président Barrow que l'Unité de Conseil de Recherche Médicale de la Gambie et l'Ecole d'Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres ont travaillé pendant 75 ans main dans la main avec le gouvernement de la Gambie, par le biais du Ministère de la Santé, et ce, en vue d'entreprendre des recherches de pointe et d'améliorer l'état de santé générale des citoyens du pays, de la région d'Afrique de l'Ouest et du monde.

Elle a ajouté que le résultat de cette collaboration est visible dans toutes les familles et communautés du pays qui continuent de bénéficier de l'expérience, du savoir-faire ainsi que des services et du soutien du personnel et des partenaires de l'Unité de Conseil de Recherche Médicale de la Gambie de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres.

« Nos espoirs pour le futur reposent sur l'expertise et l'expérience que nous accumulons aujourd'hui. Je me réjouis du soutien que nous apporte l'Unité de Conseil de Recherche Médicale de la Gambie de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres, et ce, en vue de nous permettre de bâtir un avenir stable pour les Gambiens. »

Elle a ajouté que l'inauguration de ce nouveau laboratoire permettra d'améliorer les contributions et de renforcer le travail du gouvernement. « Je suis convaincue que cette nouvelle installation permettra non seulement de renforcer les capacités de recherche et de diagnostic du conseil, mais parachèvera également le travail du gouvernement, et ce, par le biais du Ministère de la Santé » a-t-elle affirmé.

Le directeur de l'Unité de Conseil de Recherche Médicale de la Gambie, le Professeur Umberto D'Allessandro, a révélé que cette inauguration est un évènement important pour l'Unité car cette nouvelle infrastructure permettra d'améliorer les capacités du conseil à entreprendre des recherches de pointe, et ce, pour la mise en place de politiques de santé générale appropriées et adéquates en Gambie et en Afrique Subsaharienne.

Il a déclaré que l'année prochaine marquera le 75 ème anniversaire de ce partenariat - l'Unité de Conseil de Recherche Médicale de la Gambie a conduit des recherches au niveau mondial dont les excellents résultats ont considérablement influencé les politiques de santé générale de la Gambie, des pays de l'Afrique Subsaharienne et du monde.

Dans la même veine, il a ajouté que l'unité a énormément contribué au développement des mécanismes de recherche ainsi qu'à la consolidation des compétences et capacités en matière de santé générale en Gambie et dans des institutions-sœurs en Afrique. « Certains des jeunes scientifiques formés à l'Unité sont devenus des leaders internationaux dans le domaine de la recherche » a-t-il noté.

Selon lui, ce nouveau partenariat avec l'Ecole d'Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres, qui fait figure de leader dans le domaine de la recherche au niveau mondial, a davantage hissé leur capacité à conduire des recherches de pointe et à développer les aptitudes et compétences locales.

Il a également souligné que la pandémie du covid-19 a démontré l'importance de la recherche scientifique dans la gestion de cette menace mondiale dans la mesure où l'Unité a contribué significativement à la mise en place du programme national de lutte contre la pandémie de la Gambie.

« Nous avons non seulement installé des équipements de diagnostic dans notre laboratoire et dans les Laboratoires Nationales de Santé Publique, mais nous avons aussi procédé au génotype des isolats viraux et fourni des informations primordiales au programme national de lutte contre la pandémie. Nous avons également procédé à la donation d'importants équipements et accessoires en vue d'apporter notre soutien matériel au programme national de lutte contre la pandémie » a-t-il poursuivi.

« Nous continuerons à conduire des recherches et des analyses sur les nouvelles interventions ou méthodes en vue de fournir des informations qui favoriseront la mise en place de systèmes de santé modernes et adéquats, et ce, en vue de l'émergence d'un monde juste et équitable où chaque être humain aura l'opportunité de développer son potentiel. »

