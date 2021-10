Cameroun: Cinéma - Les LFC Awards se préparent

Le 4 octobre dernier, le comité d'organisation a présenté à la presse les articulations de cette 4e édition prévue le 18 novembre prochain à Douala.

La quatrième édition des LFC Awards se dessine. Le 4 octobre dernier, le comité d'organisation, avec à sa tête Françoise Ellong, promotrice de l'événement, et Valérie Ayena, organisatrice de la soirée des Awards, était face à la presse pour dévoiler les contours de cette cérémonie prévue le 18 novembre prochain à Douala. Plusieurs innovations sont annoncées pour cet acte 4.

Notamment le marathon des films nominés, à diffuser en salle principalement les 15, 16 et 17 novembre à l'Institut français de Yaoundé et Douala. En plus, le programme prévoit des « Master Class » portant sur des thématiques telles que « Ecriture des scénarios » ou « Exploitation cinématographique en Afrique » qui se tiendront le 18 novembre en matinée à Canal Olympia Bessengue à Douala.

Placée sous le thème « Afro chic », la soirée des Awards de cette année sera présentée par le producteur et réalisateur Frank Olivier Ndema. La présentation du tapis rouge sera assurée par Gérard Tedom, et le styliste Fredy Manyongo jouera le rôle de « Glamoscope ». C'est une étape qui consiste à repérer les meilleures tenues de la soirée. Le parrain de cette quatrième édition a également été dévoilé. Il s'agit du réalisateur et acteur Ebenezer Kepombia plus connu sous le nom de « Mitoumba ». Concernant les récompenses aux acteurs du cinéma, 18 catégories avec 17 films et un documentaire sont en compétition.

Dans la catégorie du meilleur film de l'année, entre autres « When it ends » d'Achille Brice, « 2 avril » de Noëlle Kenmoe et Michel Pouamo, « Saving Mbango » de Nkanya Nkwai, « Where I Come From » de Takong Delvis Mezzo, « The Fisherman's Diary » d'Enah Johnscott. 29 acteurs sont en compétition dans les différentes catégories.

39 techniciens (scénaristes, monteurs, costumiers, décorateurs, ingénieurs son et cadreurs) sont également en lice dans cette compétition. La personnalité préférée des cinéphiles se jouera entre Muriel Blanche, Emy Bassong, Kang Quintus, Daniel Nsang, Syndy Emade et Godisz Fungwa. Le jury présidé par Doris Jiofack est déjà au travail pour dévoiler le palmarès le soir des Awards le 18 novembre prochain.