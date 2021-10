Gabon: Culture & Société - Shan'L et NG Bling en course pour des trophées musicaux

La nouvelle est tombée il y a quelques jours, les artistes gabonais NG Bling et Shan'L la Kinda sont nominés respectivement pour le Galsen Hip Hop 2021 et Afrima 2021. Les deux figures de proue de la musique gabonaise sont en concurrence avec plusieurs grosses pointures de la musique africaine.

Le premier cité, aura fort à faire cette année avec des concurrents comme Samba Peuzzi du Sénégal, Wakadinali du Kenya, Menace Da General de Sierra Leone, Dinding Mansa de Gambie, J Haine de Côte d'Ivoire et Jay Killah du Bénin. Ils sont tous logés dans la même catégorie, à savoir, meilleure album africain de l'année en cours. Avec son dernier album « Transcendant », le rappeur NG Bling qui a avoué avoir « grandi et mûri » est confiant pour la suite des événements, et attend beaucoup plus qu'une nomination.

Quant à la Kinda, les Afrima 2021 seront encore une autre paire de manche. En effet, Shan'L a été retenu dans la catégorie de la meilleure collaboration africaine où elle sera aux prises avec des artistes comme que Gyaki, Wizkid, Ladipoe. Seulement avec son feat avec Fally Ipupa sur le titre « où est le mariage » va certainement lui faire remporter un nouveau trophée cette année après avoir remporté l'an dernier le prix de la meilleure artiste de la sous-région. « La Tchiza » figure également dans la classe du meilleur artiste africain d'Afrique centrale avec Charlotte Dipanda, l'Angolais Anna Joyce, Blanche Bailly, Edmazia Mayembe, Eyango, T/neeya.

Les deux artistes gabonais auront donc fort à faire cette année au plan africain avec la concurrence. Ils représenteront donc le Gabon à ces deux Awards africains, et ce malgré le fait qu'au pays les concerts et autres sont « bloqués » à cause de la pandémie à coronavirus.