Cote d'Ivoire: la société automobile de crédit fait un don de 500 kits scolaires aux élèves de cp1 de diégonéfla

La société automobile de crédit (SAUTOC) a fait un don de 500 kits scolaires aux élèves en classe de CP1 de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaires de la sous-préfecture de Diégonéfla.

La remise des 500 kits scolaires composés de cartables et de fournitures s'est déroulée le mercredi 13 octobre au groupe scolaire 1 de la commune de Diégonéfla. Ce Don a été offert par M. Koné Yacouba, directeur général de la société automobile de crédit en collaboration avec la génération nouvelle de Diégonéfla. Cette cérémonie avait pour thème « ma première rentrée scolaire ».

Prenant la parole, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de la sous-préfecture de Diégonéfla, Monsieur. DEMBELE OUSMANE a remercié le Directeur général de la société automobile de crédit et, a ajouté que ce geste de grande nature. Il a précisé que « Cela démontre à quel degré, il accorde du prix à la chose éducative et à la réussite des enfants, car quelles que soient les qualités psychopédagogiques d'un enseignant, il ne peut pas réussir sa mission de formateur si l'élève n'a aucun outil de travail. »

Selon l'inspecteur, il s'agit d'ici d'enfants venus pour la plupart directement de la cellule familiale à la maternelle, à qui le donateur inculque le goût de l'apprentissage à travers ce don de kits scolaire. Il a terminé ses propos à l'endroit des enfants « démontré par votre sérieux au travail que vous méritez ce que M. KONE YAKOUBA vient de vous donner. Ainsi, vous deviendrez demain aussi des D.G de société à l'image de votre bienfaiteur. »

Quant à Monsieur. KONE YACOUBA, directeur général de la société de (SAUTOC), cette première action de solidarité est pour lui une manière d'accompagner les actions du gouvernement afin de donner les mêmes chances à tous les enfants du pays de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions et cela commence par la distribution de matériel. Et d'offrir de meilleures conditions de scolarisation, pour garantir une relève de qualité. Lui-même, fils de la région, il voit en l'éducation un facteur de développement local par cet acte de générosité.

Au cours de la cérémonie, le DG a félicité la génération nouvelle de Diégonéfla pour le travail abattu sur le terrain afin de réunir la population. Le souhait du DG est que leurs enfants puissent réussir leurs études et fassent leur fierté.

La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et politique ainsi que des élèves, enseignants et parent d'élèves. MM. KARIME FOFANA et KONE MAMADOU, respectivement, 2ème adjoint au maire et représentant des parents d'élèves.