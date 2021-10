Cote d'Ivoire: "Semaine du service clientèle" - Un engagement quotidien pour satisfaire la clientèle

À l'instar de toutes les grandes entreprises au monde, UBA Côte d'Ivoire a célébré « la Semaine du service clientèle », du 04 au 08 octobre 2021.

Comme chaque année, cette structure financière, implantée sur le sol ivoirien, n'a pas voulu faire les choses dans la dentelle, tout a été fait soigneusement pour satisfaire la clientèle interne et externe pendant cette semaine dénommée « Semaine du service clientèle ». Peau neuve aux couleurs de la banque, rafraîchissement pour tous les clients, écoute attentive 24h/24, la fête a tenue toutes ses promesses dans une ambiance très conviviale.

Autour du thème : « Le pouvoir du service », cette célébration en Côte d'Ivoire a permis de récompenser et de valoriser les différents collaborateurs pour le service apporté dans l'optique de satisfaire tous les besoins des clients.

Pour Mme Sarata Koné-Thiam, Directrice générale de UBA Côte d'Ivoire, le plus important dans une grande entreprise, c'est sa gestion. Pour la première responsable, il faut maximiser les efforts afin de réaliser les rêves du client. « Les moyens physiques et financiers ont été dégagés pour témoigner notre amour à servir la clientèle. Ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires, c'est le client » a-t-elle affirmé pour démontrer l'importance que les agents de UBA accordent à leurs clients. Elle en veut pour preuve, les différentes valeurs qui sont prônées dans tous les départements et services de la banque à savoir l'Esprit d'entreprise, l'Excellence et l'Exécution (les 3E).

Comme note de gaîté, relevons qu'il y a eu des jeux de questions réponses pour évaluer les connaissances du personnel, toujours dans le but d'améliorer les services proposés à la clientèle. Quant aux clients, un Facebook live a été organisé à leur attention afin d'accroître leur connaissance sur les produits digitaux et être plus indépendant, chose qui a été accueillie avec une grande joie. En plus d'avoir été pris comme des rois, les clients se sont bien divertis avant de retourner chez eux les bras chargés.