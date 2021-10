Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - Des agents de sécurité de 10 pays africains se forment au ciblage et au contrôle des conteneurs

Un séminaire de formation se tient du 12 au 15 octobre, dans les locaux de l'académie régionale des sciences et techniques de la mer, à Yopougon.

Une vingtaine d'agents de sécurité (douaniers, policiers, administrateurs des affaires maritimes, officiers de marine, gendarmes), issus de 10 Etats du golfe de Guinée, prennent part, du 12 au 15 octobre, à un séminaire de formation, à l'académie régionale des sciences et techniques de la mer, à Yopougon, sur « le Ciblage et le contrôle des conteneurs ».

Initiée par la coopération française, en partenariat avec l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), cette formation a pour but d'identifier les menaces et risques de criminalité portuaire spécifiques au golfe de Guinée ; de renforcer les capacités des équipes dédiées au ciblage des opérations à risques sur les conteneurs et aux équipes dédiées au contrôle et à la fouille des conteneurs. Et, de faire le point sur les dispositifs de contrôle existants, sur le cadre juridique en place, ainsi que sur les structures existantes en matière de partage de l'information et de coordination de l'action des services.

A la cérémonie d'ouverture, le Directeur de l'ISMI, Lieutenant-Colonel Abé Aké Lazare, a souligné que ce séminaire se veut un cadre pour le renforcement des capacités des structures et services en charge du recueil, de l'analyse et du traitement de renseignements, en vue du ciblage des opérations à risques sur les conteneurs.

« En Afrique de l'Ouest et du Centre, les ports sont le principal point d'entrée et de sortie des flux de marchandises et à moindre échelle, des personnes. Leur importance est stratégique pour l'économie africaine », a-t-il affirmé. Tout en soulignant la nécessité de cette formation qui permettra aux bénéficiaires d'être plus efficaces dans l'exercice de leur fonction.

Dans le même sens, Guillaume de Beauregard, représentant la coopération française a indiqué que la conteneurisation est devenue le vecteur principal de transport de marchandises dans le monde.

« Les trafics frauduleux en tous genres s'adaptent à une vitesse impressionnante à la conteneurisation des flux de marchandises, à commencer par le trafic de faux médicaments. Le trafic de faux-médicaments est la cause de plus de 100 000 morts par an, en Afrique, selon l'organisation mondiale de la Santé (OMS) », a-t-il soutenu. Ajoutant qu'à travers cette formation, la Coopération française souhaite apporter sa pierre à l'édifice, dans la lutte contre ce trafic.