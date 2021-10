Cote d'Ivoire: Alimentation au travail - Le « Forum santé et bien-être au travail » attire l'attention des chefs d'entreprises...

Dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation qui se tiendra le 16 octobre 2021, l'Entreprise en santé et sécurité au travail (Esst) a organisée la première édition du forum d'échange sur la santé et bien-être dans le monde du travail. C'était, ce vendredi 15 octobre 2021, à la salle de conférence de la Cgeci, à Abidjan-Plateau. Le thème de ce forum était : « Alimentation et santé au travail ».

Les échanges ont tourné autour de plusieurs points, entre autres, alimentation équilibre, performance au travail et prévention des maladies non transmissibles. « L'alimentation et la santé au travail sont une priorité au niveau mondiale et national car quand l'alimentation n'est pas saine et équilibrée, elle peut favoriser la survenue de maladies chroniques chez les travailleurs à savoir le cancer, le diabète et les AVC qui entraîneront une baisse de la productivité chez ces derniers. D'où l'intérêt d'attirer l'attention des chefs d'entreprise sur la nécessité d'une sensibilisation sur l'alimentation au travail », a déclaré Adouko Patricia, médecin préventeur.

Selon elle, les carences nutritionnelles représente une perte de 2 à 3% du Pib dans les pays à faibles revenu et qu'une alimentation inadapté peut coûter aux différents pays dans le monde jusqu'à 20% de leur productivité en milieu professionnel. C'est pourquoi, elle invite donc les autorités à se pencher sur la question de l'alimentation dans le milieu professionnel.

Abondant dans le même sens, le docteur Diby Paul, par ailleurs directeur de l'Entreprise en santé et sécurité au travail (Esst), il a expliqué le bien-fondé de ce forum. « Il s'agit d'échanger avec les spécialistes et répondre aux questions de l'alimentation dans le milieu du travail en Côte d'Ivoire. Car nous remarquons un changement dans le mode de l'alimentation où certaines entreprises s'approvisionnent de l'extérieur, mais il faut se poser la question de savoir si ces aliments sont sains. Il était donc nécessaire d'organiser ce forum pour attirer l'attention des chefs d'entreprises afin qu'ils mettent une cantine à la disposition de leurs employés. » a-t-il souligné.

Quant au secrétaire générale adjoint de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire (Ugtci), Akanza Joseph, il exprimé sa gratitude aux organisateurs pour ce forum tout en leur rassurant de la disponibilité de l'Ugtci.

Notons que l'entreprise en santé et sécurité au travail (Esst) est une équipe d'experts spécialisés dans la santé, la sécurité et le bien-être en milieu du travail.