Afrique de l'Ouest: BRVM - Poursuite de la tendance haussière de la capitalisation des actions

La tendance haussière de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis plusieurs jours, s'est poursuivie ce vendredi 15 octobre 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 5679,631 milliards FCFA contre 5676,711 milliards FCFA, la veille soit une augmentation de 2,92milliards FCFA.

Celle du marché obligataire a quitté sa position stationnaire, passant de 7073,582 milliards FCFA la veille a 7126,661 milliards FCFA a l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 15 octobre, soit une hausse de 53,079 milliards FCFA.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est élevée à 319,154 millions FCFA contre 364.861 millions FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 a légèrement progressé de 0,05% à 147,41 points contre 147,34 points la veille. L'indice BRVM Composite a aussi enregistré la même progression de 0,05% à 188,79 points contre 188,70 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 1 105 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,72% à 1 995 FCFA), Société de caoutchouc Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 4 995 FCFA), Total Sénégal (plus 2,86% à 1 800 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 2,00% à 765 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Mali (moins 7,50% à 1 665 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 915 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,03% à 4 000 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,18% à 5 380 FCFA).