Sénégal: Production de vidéo court-métrage - Sept Sénégalais parmi les lauréats du concours de Beijing Review

La troisième édition de la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours de production de vidéo court métrage organisé par Beijing Review, en partenariat avec le Groupe Seneweb, s'est tenue jeudi à Dakar. Cette année, sept Sénégalais font partie des lauréats de cette compétition visant à renforcer l'amitié et la fraternité dans les relations sino-africaines.

La Maison de la presse Babacar Touré a accueilli jeudi la troisième édition de la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours de production de vidéo court métrage organisé par Beijing Review, en partenariat avec le Groupe Seneweb. Le prix spécial de cette année dans les catégories vidéos (micro-vidéos ou vidéos courtes) et photos est respectivement décerné à la vidéo « La passion d'un Africain pour le guqin », réalisée par le Zimbabwéen Michael Lordmark Mubaiwa, et la photo « Protection », prise par Huang Shiyong, médecin d'une mission médicale chinoise. Ils empochent, chacun, 850 000 FCfa. Sept Sénégalais font partie des autres lauréats.

Célébrant les relations d'amitié entre la Chine et l'Afrique, le Concours de production de vidéo court métrage est organisé par « Beijing Review dans 3 zones géographiques en Chine continentale, en Afrique du sud (Independant média) et en Afrique de l'ouest (Seneweb). La cérémonie de cette édition qui porte sur le thème : « Focus sur l'amitié, cohésion pour l'avenir » a eu lieu en présence de El Hadj Hamidou Kassé, Ministre, Conseiller en Arts et Culture de la Présidence de la République. Selon lui, « la relation Chine-Afrique est fondée sur le travail, l'effort commun, les chantiers utiles aux populations et la prise en compte des priorités de chaque acteur ». Et « un tel type de relation est donc un terreau fertile pour des images qui contribuent à une nouvelle culture des relations internationales basées sur l'égalité, l'amitié et la solidarité et, en conséquence, la paix », a-t-il ajouté.

D'après El Hadj Hamidou Kassé, la relation sino-africaine est porteuse d'espoir et les images qui l'illustrent offrent l'exemple de ce à quoi « nous aspirons, c'est-à-dire un monde formé de nations autonomes mais solidaires, différentes mais unies par un principe de respect mutuel et une commune volonté de construire ensemble un monde meilleur ». Cette année, plus de 40 pays d'Afrique ont été touchés par ce concours pour un total de plus de 2 500 créations.

Avec cette compétition, le Comité de suivi chinois Focat et le Bureau des langues étrangères de la République populaire de Chine à travers Beijing Review « veulent démontrer encore une fois la vitalité du partenariat sino-africain, qui, au-delà de la coopération politique et économique, a pour finalité de rapprocher davantage les peuples africains et chinois. »