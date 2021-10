Sénégal: Elections locales - Ansou Sané appelle à un consensus pour une victoire de Bby à Ziguinchor

Le leader du mouvement « And ligelleul sa gox » (agir le pour le Président Macky Sall), Ansou Sané, par ailleurs directeur général de l'Anrac, a exhorté les responsables politiques de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakaar de la commune de Ziguinchor à travailler dans un esprit d'équipe en vue de remporter haut la main les élections du 23 janvier prochain.

ZIGUINCHOR- Les élections municipales et départementales se profilent à l'horizon. Dans la commune de Ziguinchor, l'on n'assiste pas encore à une déclaration simultanée de candidatures à la candidature dans les rangs de la coalition présidentielle. Mais, l'équation de l'heure à résoudre, c'est de faire en sorte que des responsables se retrouvent autour de l'essentiel et travailler ensemble afin de pouvoir remporter les élections à venir. Pour parvenir à cette unité tant recherchée, Ansou Sané, le leader du mouvement « And ligelleul sa gox » (agir le pour le Président Macky Sall), par ailleurs directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac), a exhorté tous ses camarades et frères de parti à « cultiver les valeurs d'unité, de synergie et de dialogue en vue de prendre en charge les défis et les attentes légitimes des populations ».

De plus, a-t-il insisté que, c'est en agissant de cette manière que la ville de Ziguinchor pourra tomber dans l'escarcelle de la coalition Benno bokk yaakaar. « A Ziguinchor ou dans les autres capitales régionales du pays, les enjeux et intérêt de ces élections territoriales sont d'une grande importance. Avec une population estimée à 601 929 habitants, la commune de Ziguinchor fait face à de multiples défis sociaux, démographiques, environnementaux mais aussi économiques. A ces défis, s'ajoute la lancinante question de l'emploi des jeunes (... ). Il appartient donc, à tous les responsables politiques de la coalition présidentielle d'œuvrer ensemble pour une large victoire à Ziguinchor », a soutenu Ansou Sané, ce week-end lors d'un point.

Sur un autre registre, le Dg de l'Anrac a magnifié les efforts consentis par le Chef de l'État, Macky Sall pour le retour d'une paix définitive en Casamance. C'est pourquoi M. Sané a, au cours de son face-à-face avec presse, invité tous les responsables politiques de la mouvance présidentielle de la capitale régionale du Sud à poursuivre le travail de massification et de vulgarisation des réalisations du Gouvernement sur le terrain pour contribuer « à la large victoire » de la coalition Benno bokk yaakaar au soir du 23 janvier 2022. Par ailleurs, il a imploré le Gouvernement, conformément aux instructions du Chef de l'État, à intensifier les chantiers de désenclavement de toute la Casamance mais aussi à opérationnaliser les programmes d'emploi en faveur des jeunes et des femmes. Sur ce point précis, Ansou Sané a demandé à ce que le projet Agropole Sud soit amplifié en vue de permettre à des milliers de jeunes de la Casamance de disposer d'un emploi décent et de valoriser en même temps, les potentialités agricoles de la zone sud. Gaustin DIATTA (Correspondant)