Congo-Kinshasa: Après un séjour dans l'Est de la RDC/MONUSCO - Khassim Diagne fait la restitution sur les opérations militaires

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies chargé de la protection et des opérations, Khassim Diagne, a organisé un point de presse le mercredi 13 octobre 2021, au siège de la mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo. Cette intervention a été faite lors de son passage à Kinshasa et en a profité pour fixer l'opinion nationale sur l'ensemble des opérations menées conjointement par la Monusco et l'armée congolaise dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tanganyika, tout en précisant sur la mission de la Monusco aux côtés de forces armées congolaises de soutenir les autorités dans leurs efforts pour mettre fin à la violence qui touche les populations civiles.

«J'ai été frappé à la fois par la beauté de votre pays. Je suis bouleversé par tous les rapports que je reçois qui mentionnent les tueries, les atrocités et brutalités qui continuent d'être perpétrées», a déclaré Khassim Diagne. Il a également ajouté qu'il ne perdra pas espoir quant à l'avenir de la RDC. « Malgré les crises et les difficultés, cette expérience m'a aussi conforté dans la conviction, et même l'espoir pour l'avenir de la RDC et sa population, et pour le rôle que la Monusco peut jouer», a-t-il souligné.

«Les changements dans la mission, les opportunités liées à notre transition ont coïncidé avec le changement de gouvernement et une coopération renforcée, à la fois avec vos autorités civiles et militaires. Ce nouvel élan se traduit par plusieurs développements», a-t-il ajouté.

Evoquant la question du retrait de la Monusco en RDC, le représentant spécial adjoint a apporté les éclaircissements dans le sens qu'il y a un plan de transition conçu conjointement avec le gouvernement congolais qui offre une feuille de route claire et qui rassemble les deux parties.

« Nous accordons également une place prépondérante aux opérations avec vos forces de sécurité afin de protéger les civils. Ces opérations conjointes dirigées par votre armée, votre gouvernement, avec notre soutien ont permis des progrès à la fois pour neutraliser certains groupes armés et pour permettre aux populations de continuer à travailler », a-t-il dit.

Partageant dans les mêmes circonstances la douleur des atrocités et des meurtres commis à l'Est de la République Démocratique du Congo, Khassim Diagne a déploré ces actes en suggérant que d'autres voix de ces conflits soient exploitées par le gouvernement congolais pour une paix durable telles que le programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation du gouvernement.

En rapport avec les défis rencontrés pour rétablir la paix dans cette partie de la RDC menacée, le Représentant Adjoint a dit que les difficultés sont énormes, les défis sont immenses, mais, avec une pression militaire vigoureuse, la plus vigoureuse possible, alliée aux efforts en appui de la Monusco aux institutions nationales, police et justice en tête. «Nous continuerons à faire avancer l'autorité de l'Etat en RDC, au bénéfice des populations qui veulent et qui méritent la paix », a-t-il chuté, en lançant un appel à la paix et que chacun arrive à apporter sa pierre à l'édifice pour la construction de cette paix tant recherchée dans la partie Est de la République Démocratique du Congo.