Congo-Kinshasa: Président du MPR-Fait Privé/14 Octobre 2021 - Simon N'Simba M'Vuedi se souvient de la date de naissance du Maréchal Mobutu

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE DE FEU LE MARECHAL MOBUTU (14/10/1930 A 14/10/2021) S'IL VIVAIT ENCORE...

MOBUTU SESE SEKO Joseph Désiré né le 14 octobre 1930 pratiquement quelques jours après la naissance de Baudouin premier roi des belges.

Né à Lisala dans l'actuelle province de la Mongala, et pratiquement donc sur le fleuve Congo qu'il a aimé et fréquenté assidument.

Après fréquentation de l'école des frères à Mbandaka, il fut enrôlé par la suite dans l'armée coloniale Belge et ce à l'âge de 20 ans. Il en sortira sous-officier ; pour devenir par la suite journaliste dans « Vert l'Avenir » quotidien belge.

Adhérera au parti politique M.N.C de Lumumba dont il deviendra plus tard secrétaire d'Etat auprès du Président du conseil des ministres que fut Lumumba. Lequel président du conseil le designer par après Chef d'Etat-major général de l'armée nationale congolaise.

Armée qu'il dirigera comme commandant en Chef. Et à partir de cette position, aux fins de conjuguer le conflit entre le Chef d'Etat et son Premier ministre, il les neutralisera avant de créer un gouvernement provisoire structuré par les commissaires généraux encore étudiants pour certain ladite lancée en devenant Chef d'Etat, Président de la République en 1965, après avoir créé de nouveau le conflit entre le Chef et son Premier Ministre.

A partir de cette position succédant au roi des belges Léopold II, qui créa en 1885 l'Etat indépendant du Congo, à Baudouin premier roi des belges qui créa le 30 juin 1960 la patrie du Congo, le Général Mobutu devenu plus tard maréchal Mobutu, va créer la nation congolaise. Et ce avec l'appui d'un mouvement puis parti politique le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR) ; mû par la politique du recours à l'authenticité il va réaliser des exploits :

- De ramener la paix au pays ;

- De réaliser l'unité nationale (cohésion nationale dans un puzzle miné de guerres tribales) ;

- De restaurer l'intégrité territoriale ;

- La construction du barrage d'Inga, la construction de l'immeuble centre international de commerce ;

- De dresser l'échangeur de Limete ;

- De réaliser la construction de la cité de « la voix du Zaïre » bâtiment habitant le ministère de l'information ;

- De réaliser la construction du stade des martyrs ;

- De dresser l'établissement de la cité de la N'sele ;

- De l'érection de la ville de Gbadolite ;

- De créer la Gécamines ;

- De revêtir le boulevard Lumumba ;

- D'organiser le championnat du monde de boxe des poids lourds ;

- D'organiser la conférence de l'unité africaine d'une part et d'autre part ; La conférence nationale souveraine et ce conséquemment à son discours historique du 24 avril 1990 qui a relancé de nouveau le multipartisme politique au pays.

Et c'est ledit multipartisme qui est d'application jusqu'à ce jour. Et lequel comportement permet au pays d'être administré par des institutions déduites des élections organisées dans ledit contexte.

Et c'est dans ce contexte donc que le pays sinon le peuple entend participer aux élections législatives qui seront organises selon les termes de la constitution, en décembre 2023.

Cependant, s'il est vrai qu'il aurait élection législative pour les sénateurs et députés en 2023, il n'en sera cependant pas question pour ce qui est de la présidence de la République.

Car, la constitution, c'est-à-dire la loi mère : à l'article 103 : le député national est élu pour un mandat de 5 ans.

Il est rééligible, et l'article 105 d'enchainer : le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. En termes clairs, les parlementaires que sont les députés nationaux et les sénateurs, sont rééligibles à la fin de leur mandat de 5 ans. C'est-à-dire peuvent être réélus s'ils en exprimaient le vœu en posant leur candidature. Tandis qu'il est dit pour le Président de la République à l'article 70 : le Président de la République Démocratique du Congo est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois.

Il s'agit donc, pour le Président de la République Démocratique du Congo d'un mandat renouvelable ou bail renouvelable.

Alors le bail renouvelable est renouvelé sinon reconduit et donc prolongé à quelles conditions ?

Sinon par tacite reconduction...

Le constituent congolais n'a donc pas fait un jeu de mot entre rééligible (le parlementaire) et renouvelable (du président de la république démocratique du Congo).

Car en effet, la différenciation et profondes et très significative entre réélu et renouvelable (tacite reconduction).

Et la cour constitutionnelle devant qui le Président de la République a prêté serment et qui lui a donc accordé le mandat, n'a pas un champ libre pour se prononcer différemment (arrêt diffèrent en 2023).

Car étant mue par le principe de droit « de NON BIS IN IDEM » qui est la force de la chose jugée que consacre l'article 227 du code livre III.

En plus que le dictionnaire français, qui explicite le sens exact et donc correct des mots français, défini l'adjectif « renouvelable » : Comme susceptible d'être prolongé (sans condition), comme un bail renouvelable est prolongé ; donc reconduit par tacite reconduction.

Ce qui a comme conséquence logique, que l'institution qui s'arrangerait à organiser des élections présidentielles en RDC en 2023, aura commis conséquemment une infraction d'abus de pouvoir.

Et la personne qui d'autre part, se dressera en candidat Président de la République en RDC en 2023 aurait fait preuve d'excès de zèle.

Or tout excès nuit...

Donc suivant l'entendement correct et donc exact de l'article 70 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, il n'y aura aucune élection présidentielle en 2023 (donc : y a pas match) d'élection 2023.

Situation qui permettra entre autre, au Président de la République, de bien jouer son rôle d'arbitre du bon fonctionnement des institutions et services de l'Etat jusques et y compris la commission électorale Nationale Indépendante(CENI).

Quand au problème de RAM, taxe perçue par l'administration des postes et télécommunication sinon par son mandataire, il est souhaitable d'attendre la position officielle et définitive du parlement qui en est par l'interpellation du ministre adhoc.

Mais, dans l'entretemps l'on pourra se risquer à signaler que suivant le principe de gestion budgétaire, nulle institution ou personne ne peut prélever un revenu sur les ressources des nationaux sans l'accord explicite du parlement, autorité budgétaire légale.

Car autrement, ledit comportement pourrait éventuellement être assimilé à un détournement de biens sociaux. Acte répréhensible au regard de la loi du pays.

Le MPR saisit l'occasion de la commémoration de date anniversaire de naissance de son inspirateur et concepteur feu maréchal Mobutu qui s'est toujours accommodé aux légitimes procédures budgétaires, pour solliciter la dissolution des structures d'Etat qui sont budgétivores en plus d'être incapables de créer de revenus pour l'Etat.

Telle est entre autres la situation de la commission électorale nationale indépendante (CENI) qui, pendant les 5 ans d'intermède, entre deux élections, sera oisive et non utilisée et donc non utile à la nation, et qui donc, dans l'entendement du MPR devrait être utilement et avantageusement remplacé par les services du ministère de l'intérieur qui suivent légalement l'existence du citoyen en lui délivrant un acte qui prouve son passage dans différents et diverses étapes sur terre (territoire de résidence).

Situation qui a prévalus lors des élections organisées par le Roi Baudouin 1957/60 ; par le Président Kasa-Vubu en 1964 ; le Maréchal Mobutu en 1969 et autres années. Et ce sans qu'il y eût des morts et des et destruction méchante comme sous la CENI.

En plus que les forces centrifuges (RCD, MLC, AFDL) qui ont justifié et expliqué donc la présence de cette CENI, ont complètement disparu pour être remplacé par une force centripète c'est-à-dire un seul parlement, un seul gouvernement et un seul Chef d'Etat.

La résistance du MPR vis-à-vis de la CENI l'est aussi vis-à-vis d'autres commissions et organes conjoncturels dont la présence a été limitée dans le temps et dans l'espace.

Au total, le MPR avait adressé en son temps au Maréchal Mobutu le vœu : 100 ans Tumotombele.

Aujourd'hui mû par la perspicacité, de la constitution qui éclaire l'Etat de droit, le MPR trouve avantageux et rationnel en ce jour d'anniversaire de naissance de feu le Maréchal concepteur du MPR, d'adresser au Président de la République Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat et Président de la République : ses veux de : 100 ans Tumotombele.

Pour la Direction politique National

Le Président National

N'SIMBA-M'VUEDI Simon

Membre du Collège des Fondateurs

Président du comité des sages de la plate-forme électorale du Zaïre (MPR-UDEMO)