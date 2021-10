Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Claude Misare exige la suppression pure et simple de la taxe RAM

Le mercredi 13 octobre 2021, la séance plénière de l'Assemblée nationale était explosive. Le Ministre des PT-NTIC, Augustin Kibassa avait fait son come-back pour tenter de rencontrer les préoccupations des élus du peuple au sujet de la taxe RAM. Après l'avoir écouté religieusement, l'initiateur de la question orale avec débat a, à travers son mot de clôture, exigé de Kibassa Maliba la suppression pure et simple de la fameuse taxe RAM ainsi que la restitution des crédits prélevés illégalement sans le consentement du peuple congolais.

Lisez, ci-dessous, le mot de clôture de l'honorable Misare.

Honorable Président de l'Assemblée nationale,

Honorables Membres du Bureau,

Estimés collègues,

De prime abord, je tiens à remercier une fois de plus l'Hon. Président Christophe MBOSO alias Joe Biden d'avoir convoqué cette plénière après trois reports sans motif valable, pole sana Honorable Président, je sais que ça n'a pas été facile pour vous et pour moi-même mais le peuple gagne toujours, dit-on. Je voudrais également féliciter le Bureau de l'Assemblée nationale d'avoir privilégié l'intérêt national en permettant la tenue d'un débat démocratique le mercredi 29 septembre 2021.

Ce débat a démontré une avancée démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Il a également prouvé que le changement est possible si les représentants du peuple acceptent de marcher ensemble selon la volonté du peuple quel que soit leurs clivages politiques et l'emprise des partis politiques sur le mandat parlementaire. Cette façon de faire le contrôle parlementaire est un moyen de répondre à l'une des adresses du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI, en l'occurrence contrôler sans complaisance tout membre du Gouvernement.

Honorables députés et Chers collègues,

Nous venons d'être fixés sur la position non satisfaisante du Ministre des PTNTIC aux préoccupations des députés nationaux malgré le délai supplémentaire lui accordé à trois reprises. Je confirme devant cet auguste Assemblée plénière que sur ce dossier RAM, même si on lui accordait un autre délai supplémentaire d'une année, il ne réunirait pas les moyens de défense pour convaincre la population victime. Même si le Ministre Augustin KIBASA sollicitait l'intervention de tous ses ancêtres de Kafira dans le territoire de Kasenga pour qu'ils viennent l'aider à justifier la légalité de cette taxe, il ne convaincra pas le peuple congolais. Après toutes les tensions populaires vécues et le théâtre politique fait par le Ministre des PTNTIC à la plénière du 29 septembre 2021, si le Ministre était sérieux et un vrai Homme d'Etat, il allait déjà déposer sa démission.

Il est important de signaler que dès lors qu'un IMEI est enregistré une fois dans le Registre des Appareils Mobiles, il y demeure pour toute la durée devie de l'appareil, le numéro est unique et ne peut jamais changer. Il est donc anormal et illogique d'enregistrer chaque année un seul appareil dont les informations restent invariables. Et d'ailleurs, l'enregistrement devrait se faire gratuitement.

Dans sa lettre du 5 juin 2020 adressées au Ministre des PTNTIC, Monsieur Augustin KIBASA, la GSMA, une association internationale qui représente les intérêts des opérateurs mobile dans le monde entier a souligné qu'aucun pays au monde n'a jusque-là eu à introduire une taxe annuelle pour financer un système de certification des IMEI 4.

En facturant l'enregistrement du numéro IMEI, ARPTC s'éloigne de sa mission de protéger les intérêts des consommateurs telle que prescrite à l'article 3 de la loi n'014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de I'ARPTC.

Honorable Président, étant donné que les opérateurs de réseau mobile participent de manière directe à cette escroquerie d'Etat, nous profitons de cette occasion pour inviter tous les opérateurs de réseau mobile couvrant en RDC, à savoir Vodacom, Airtel, Orange et Africell, de déclarer publiquement l'effectif réel de leurs abonnés.

Honorables députés et Chers collègues,

D'après nos calculs effectués sur base des chiffres présentés par le Ministre des PTNTIC soit 26 675 675 téléphones 20 et 11 432 431 téléphones 30 et plus, il ressort que les recettes déjà perçues durant les 6 derniers mois. seraient de 106 702 692 dollars américains (cent six millions sept cent deux mille six cent nonante deux dollars américains) sans compter celles perçues sur les abonnés ayant 2 à 3 SIMs, victimes de double ou triple prélèvement. Le Ministre peut-il nous dire combien il a versé dans le Trésor public pour la gratuité de l'enseignement ?

Estimés collègues,

En tant que droit d'enregistrement selon le Ministre des PTNTIC, la taxe RAM tel que connue de tous, au lieu qu'il soit perçu par la DGRAD, les recettes sont versées conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arête ministériel n'CAB.MIN/PTNTIC/AKIM/KL/Kbs/002 du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CHR en République Démocratique du Congo qui dispose que les opérateurs de réseau mobile sont chargés de la perception des droits d'enregistrement IMEI conformément aux dispositions de l'article & du présent arrêté en se conformant aux modalités des par présent arrêté à charge de les reverser dans les 7 jours de leur perception suivant les modalités d'affectation leur étant communiques par ARPTC.

Cette disposition réglementaire montre clairement qu'il s'agit d'un droit d'enregistrement et non d'une rémunération. En conséquence, il devrait être perçu par la DGRAD comme c'est le cas des droits reconnus aux services et établissements publics indiqués dans ordonnance-loi susmentionnée. Malheureusement, la DGRAD n'a jamais été notifiée de la perception de ce droit d'enregistrement et ne reconnait pas sa légalité.

Honorables députés et Chers collègues, aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas besoin du Wifi, il a besoin du pain, des routes, de bonnes écoles et de la sécurité à l'Etat de notre pays. Honorable Président, un cerveau affamé ne peut pas chatter.

Estimés collègues, une vendeuse de tomate à Kitambo magasin m'a posé les questions suivantes: Honorable, tolandibino na télévision, différence niniezakatiya RAM na Kuluna? Différenceninieza entre ba ADF NALU, ba groupes armés oyoezoboma, ko yiba, ko violer batu na Beni, Butembo, Goma, Ituri, Uvira?

Ne pas supprimer la taxe RAM c'est saboter le combat mené par feus Emery Patrice LUMUMBA et Etienne TSHISEKED WA MULUMBA Tant que le peuple ne s'est pas encore retrouvé sur ce dossier RAM, la lutte ne s'arrêtera pas. Dans ce combat, nous devons rester unis, il n'y a pas Lamuka, il ny a pas FCC et il n'y a pas Union sacrée, il n'y a que le peuple congolais Nous allons faire recours aux dispositions constitutionnelles et réglementaires de l'Assemblée nationale.

Le refus manifeste de supprimer la taxe RAM est une preuve éloquente qui démontre que le peuple congolais ne peut rien espérer du ministère des PINTIC dans la matérialisation de la vision du Président de la République. Chef de l'Etat.

Or, le décret n°20/005 du 09 mars 2020 modifiant et complétant le décret n'012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'Autorité de régulation de la poste et des Télécommunications auquel le Ministre a fait allusion a été pris en violation de l'article 5 de l'ordonnance-loi n'18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Etant donné que le Ministre n'a pas rencontré les préoccupations des

Honorables députés, je recommande à :

L'Assemblée nationale de constituer sans délai une commission d'enquête parlementaire avec comme missions: vérifier la traçabilité des fonds déjà perçus; établir les responsabilités des auteurs publics et privés impliqués dans cette escroquerie étatique et les déférer devant les instances judiciaires compétentes.

Monsieur le Ministre, le peuple congolais qui m'a élu, qui a élu le Président de la République, et qui nous suit en ce moment à Kabeya Kamwanga, à

MalembaNkulu, à Bukavu, à Goma, à Uvira et sur toute étendue du territoire national m'a chargé de vous demander trois choses :

1. d'annuler votre arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CEIR en République Démocratique du Congo sans lequel le décret ayant illégalement créé la taxe RAM ne serait exécutée. En plus, techniquement, l'ARPTC n'est pas prête pour gérer le Registre des Appareils Mobiles, elle n'a pas la maitrise du nombre réel d'utilisateurs des appareils mobile elle est incapable de géolocaliser

Un appareil mobile vole;

2. la restitution des crédits prélevés illégalement sans le consentement du peuple congolais;

3. la suppression pure et simple de votre fameuse taxe RAM. Monsieur le Ministre, écoutez le peuple.

J'ai dit.