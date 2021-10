Algérie: Conférence des Nations unies sur le transport durable - Bekkaï passe en revue la stratégie de l'Algérie

Alger — Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a mis en avant, à l'occasion de sa participation par visioconférence, aux travaux de la 2ème Conférence mondiale des Nations unies sur le transport durable tenue dans la capitale chinoise Pékin, la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération territoriale et régionale pour le développement du secteur des transports, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Dans une allocution prononcée à cette rencontre, M. Bekkaï a déclaré que la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération territoriale et régionale pour le développement du secteur des transports se traduit par sa contribution à la mise en oeuvre des programmes et des plans territoriaux et régionaux comme le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et le Plan d'action régional transport pour la région méditerranéenne (PART), outre sa qualité de membre dans les organisations régionales liées au secteur des transports et sa participation aux manifestations qu'elle organise.

A la faveur de ses efforts pour organiser et relancer le secteur des transports, l'Algérie a adopté sous l'égide du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, une stratégie nationale globale aux fins de réaliser l'aménagement territorial et développer tous les modes de transports aussi bien terrestre et maritime qu'aérien, ainsi que de promouvoir la logistique et de moderniser les services, a précisé le ministre.

Il s'agit également de recourir aux technologies de pointe et à l'e-paiement, d'optimiser les réseaux de transport, d'assurer le bien-être des usagers, la sécurité et la protection de l'environnement et de garantir l'égalité des chances en matière d'emploi, d'enseignement et de santé, de prodiguer les biens et services aussi bien aux populations rurales qu'urbaines, de lutter contre la pauvreté, de développer les zones enclavées et d'introduire les mécanismes de transition énergétique comme moyen pour préserver l'environnement, a-t-il ajouté.

Il a en outre réaffirmé la disposition de l'Algérie à oeuvrer efficacement pour l'application de la politique du transport durable, conclut la même source.