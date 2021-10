Congo-Kinshasa: Lancement des travaux du projet «Zéro trou»/Kinshasa - Sama Lukonde en bataille contre les embouteillages de circulation interminables

Ce jeudi 14 octobre 2021, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre et Chef du Gouvernement, a lancé les travaux du projet Kinshasa «zéro trou», au croisement des avenues Victoire et Université, dans le district de la Funa à Kinshasa. C'était en présence du Ministre d'Etat en charge des Travaux publics et Infrastructures, Alexis Gisaro, et du Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka. Ce projet intervient quelques jours seulement après que le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait instruit le Gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, d'envisager des voies et moyens pour éradiquer les embouteillages et bouchons devenus récurrents dans la ville de Kinshasa et cultiver le civisme routier auprès des conducteurs automobiles.

A travers le lancement de ce projet, Sama Lukonde dit afficher clairement l'ambition et l'objectif du Gouvernement de la République d'en finir avec ce casse-tête qui met en mal la circulation routière. «Je voudrais d'abord dire que nous démontrons ici une ambition, un objectif, parce-que comme vous l'avez suivi récemment lors de notre dernier Conseil des ministres, son Excellence Monsieur le Président de la République est revenu sur la problématique des embouteillages et des bouchons dans la ville de Kinshasa, mais au-delà de ça, le problème de civisme routier. Et donc parmi les causes qui sont données de différents bouchons et embouteillages dans la ville de Kinshasa, c'est d'abord l'incivisme routier des uns et des autres, particulièrement des kinois ici dans la ville de Kinshasa. C'est le problème de la circulation routière, tel qu'assurée par notre Police de circulation routière qui doit être redynamisée. Et puis c'est la question de voiries. Ici, nous sommes là dans le cadre des voiries qui doivent complètement être réhabilitées pour que cela ne soit plus une cause ou une raison à ces multiples bouchons auxquels nous assistons dans la ville. A côté de ça, c'est permettre aussi que nous puissions avoir des voies secondaires».

Ensuite, le Premier Ministre s'est étendu en ces termes : «Parce que comme vous le savez, ce qui rend la circulation difficile dans la ville de Kinshasa, c'est que nous avons très peu de voies d'accès vers les points centraux de la ville. Ici, si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça peut aussi désengorger les axes principaux. Donc, on est là dans ce cadre, pour répondre une fois de plus à la vision, à l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour améliorer le quotidien des kinois, en particulier, et des congolais, en général, notamment dans la circulation routière».

Le Chef du Gouvernement a par ailleurs encouragé le Ministère des Travaux publics et Infrastructures qui pilote ces travaux afin que l'objectif visé soit atteint.

«Nous encourageons le Ministère des Infrastructures que nous sommes venus accompagner dans ce projet, ainsi que toutes les structures qui vont œuvrer, non seulement l'OVD mais aussi les autres sociétés congolaises qui vont nous accompagner dans ce projet. C'est un travail que nous allons effectuer étroitement avec le gouvernement provincial avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa pour qu'on s'assure vraiment d'atteindre la cible, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de circulation des kinois», a conclu Jean-Michel Sama Lukonde.

Rappelons que le projet Kinshasa zéro trou est une initiative du Gouvernement de la République, sur instruction du Chef de l'Etat. Il est piloté par le Ministère des Infrastructures et Travaux publics en collaboration avec la ville-province de Kinshasa, avec le financement du Trésor public.