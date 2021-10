Burkina Faso: Que retenir de l'héritage de Tomas Sankara?

La Convention pour le panafricanisme et le progrès organise le 17 octobre prochain la conférence annuelle Thomas Sankara pour parler notamment de son héritage.

Arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 1983, Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987 avec douze de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la révolution (CNR) à Ouagadougou. Il avait 37 ans.

Bras droit de Sankara, Blaise Compaoré a toujours nié avoir commandité l'assassinat de son frère d'armes et ami intime.

Le 11 octobre, le procès des assassins présumés de l'ex président burkinabé s'est ouvert avant d'être ajourné au 25 octobre. Beaucoup attendaient ce procès souvent qualifié d'historique.

La mort de Thomas Sankara, qui voulait "décoloniser les mentalités" et bouleverser l'ordre mondial en prenant la défense des pauvres et des opprimés, a été un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré.

L'affaire a été relancée en 2015 par le régime de transition démocratique et un mandat d'arrêt émis contre M. Compaoré par la justice burkinabè en mars 2016.

Lors d'un voyage à Ouagadougou en novembre 2017, le président français Emmanuel Macron avait salué la mémoire de Thomas Sankara et annoncé la levée du secret-défense sur des documents relatifs à son assassinat.

C'est dans ce contexte que la Convention pour le panafricanisme et le progrès organise le 17 octobre prochain la conférence annuelle Thomas Sankara. Une conférence pour parler de l'homme et de son héritage et faire le point sur la procédure judiciaire actuellement en cours au Burkina Faso. C'est ce que précise Gnaka Lagoke, professeur assistant d'histoire et d'études panafricaines à l'Université Lincoln en Pennsylvanie aux Etats Unis et membre fondateur de la Convention pour le panafricanisme et le progrès.