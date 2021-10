Sénégal: Football - 2ème tour préliminaire coupe CAF: l'obstacle Enyimba à franchir pour Diambars

Diambars rencontre, ce samedi, au stade Lat Dior de Thiès à 16 h, Enyimba en match aller comptant pour le 2ème tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Un duel oues-africain que les protégés de Bruno Rohart devront bien négocier en vue de la phase retour.

Le sort a réservé un tirage pas du tout clément à Diambars. Son adversaire est d'un calibre supérieur comparé à Wakriya que l'équipe de Saly avait écarté au tour précédent (3-0). Cette fois-ci, il s'agit de l'ogre nigérian Enyimba, une machine à broyer ses adversaires. Fondé en 1976, Enyimba a vite gravi les échelons pour s'imposer comme l'une des plus grandes équipes au Nigéria voire du continent. Huit fois champion (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015 et 2019), Enyimba est aussi détenteur de quatre coupes nationales (2005, 2009, 2013 et 2014) ainsi que de trois Supercoupe (2001, 2003 et 2010). La domination du club entrainé par la légende Georges Finidi (vainqueur de la Ligue des champions en 1995 avec l'Ajax d'Amsterdam et de la Can l'année suivante) ne s'est pas limitée sur le plan local. En dix participations en Ligue africaine des champions, il a réussi à soulever la coupe à deux reprises (2003 et 2004). Même si cette équipe n'a pas beaucoup évolué en coupe Caf du fait qu'elle était systématiquement qualifiée en Ligue des champions, Enyimba s'est tout de même adjugé deux Supercoupe de la Caf (2004 et 2005).

C'est donc un redoutable client qui se dressera sur le chemin des jeunes de Diambars de Saly qui se cherchent encore sur la scène continentale. Le club n'avait, auparavant, jamais participé à une compétition de coupe Caf et sa seule présence en Ligue africaine des champions en 2014 s'était soldée par une élimination précoce aux tours préliminaires. Mais l'équipe présidée par Saër Seck croit en ses chances de franchir cet obstacle. Dans une dynamique victorieuse, Diambars avait été récemment stoppé net dans son élan en finale de coupe du Sénégal perdu 0-1 devant le Casa Sports. Les joueurs veulent par ailleurs s'inspirer de ce revers pour faire le boulot à la maison. « C'est vrai qu'Enyimba est un adversaire un cran au-dessus de Wakriya, mais on se prépare dans la sérénité et de la même manière que pour les autres matches. C'est juste un match de football et on va jouer avec nos qualités », promet Issa Aïdara. L'entraineur adjoint de Diambars est convaincu qu'ils peuvent faire mal au géant nigérian si ses poulains s'appuient sur ses qualités. « Enyimba est un grand club qu'on ne présente plus en Afrique, mais, nous aussi avons nos qualités à faire valoir. Si on pratique notre propre football, on pourra s'en sortir », fait-il savoir avant de donner la clé du match. « Sur une confrontation en aller et retour, l'avantage de recevoir le premier match est de gagner tout en évitant de prendre de but. Après, tout se jouera sur la manche retour. Si on arrive sur ce match-là à ne pas prendre de but et qu'on en marque au moins un, je pense qu'on aura un avantage que l'on ira défendre chez eux », espère Issa Aïdara.