Madagascar: Jirama - Nouveau DG par intérim, nouvel espoir pour les usagers

Passation de service entre le DG sortant Vonjy Andriamanga et le nouveau DGpi Rivo Radanielina

Le nouveau directeur général par intérim de la Jirama, Rivo Radanielina veut accélérer le processus de redressement de cette société d'Etat. Affichant un grand optimisme lors de la passation de service qui s'est tenue hier, il a exposé les grands défis de cette année.

Le bon profil ! C'est ainsi que le nouveau DGpi de la Jirama, Rivo Radanielina a été présenté. Son expertise, son leadership, son dynamisme et son attachement à la Jirama sont mis en avant. Cette prétention est soutenable, si l'on se réfère à son Curriculum Vitae. Ayant déjà occupé le poste de DG adjoint de cette société, il connaît les rouages, les éléments de blocage et les solutions adéquates, selon sa déclaration en marge de la passation de service avec le DG sortant, Vonjy Andriamanga. En effet, Rivo Radanielina est un cadre dirigeant doté d'une forte expérience en programmes de réformes et en négociations multilatérales, au sein de larges organisations internationales, dans le secteur public et privé. En outre, il est connu comme entrepreneur et acteur du développement économique depuis plus d'une quinzaine d'années, à Madagascar, en Suisse et en Allemagne. D'après ses propos, il est motivé et disponible pour mettre ses compétences, ainsi que ses excellentes relations avec les partenaires techniques et financiers, au service de la Nation. Cultivant un sens aigu de patriotisme, d'exemplarité et d'intégrité.

Expert international. Le DGpi de la Jirama est également membre fondateur de l'ONG Relief Humanitarian Organization (RHEO). Si l'on parle de son cursus universitaire, Rivo Radanielina a fait ses études en économie en Allemagne ; en finances et management au MIT Sloan aux Etats-Unis ; en « leadership and business administration » en Angleterre au London Business School ; et également en « Leading digital business transformation » à l'IMD Lausanne Suisse. Etant déjà Chef d'entreprises et de holding dans les secteurs des banques, du commerce, des télécommunications, Rivo Radanielina a de fortes potentialités en partenariat et en négociation. Il a déjà Program Manager en développement organisationnel pour le Comité international de la Croix Rouge (CICR), l'OMS et l'UNHCR. Selon son CV, ces postes lui a déjà donné l'expérience de gérer plus de 263 millions USD.

Avantages. Rivo Radanielina a un accès facile à un réseau solide d'investisseurs internationaux privés dans l'énergie, finance, infrastructures, mines et matières premières. Cet expert met également en avant ses atouts en diplomatie économique, management et entreprenariat. Par ailleurs, Rivo Radanielina est également un professionnel des technologies digitales, avec des expérences en Chine et dans d'autres pays.

Perspectives. Lors de la rencontre avec les médias, le nouveau DGpi a affirmé que le raccordement aux services de la Jirama se fait aujourd'hui en 3 mois pour l'électricité et 45 jours pour l'eau. Les attentes de plusieurs années sont donc de l'histoire ancienne. En outre, la Jirama compte améliorer la qualité de service, notamment la tension sur le réseau d'électricité. Le DGpi Rivo Radanielina a confirmé l'intensification de la campagne « Une semaine, un quartier ». L'année dernière, cette campagne a permis d'installer 70 transformateurs à travers la Grande-île. Cette année, il prévoit d'atteindre les 100 transformateurs nouvellement installés. En outre, à travers la campagne Un jour, une ville, tous les 119 chefs-lieux de Districts seront éclairés d'ici la fin de l'année, selon le DGpi. Enfin, concernant l'eau potable à Antananarivo, il a noté que les travaux d'infrastructures pour Mandroseza II seront bientôt achevés, pour accroître de 40m3, l'approvisionnement sur le réseau de distribution d'eau. D'autres projets sont déjà en cours et le DGpi Rivo Radanielina veut capitaliser ses atouts pour renforcer la coopération avec les partenaires de développement.