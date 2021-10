Madagascar: Agriculture - Le procédé « Holichain » pour plus de compétitivité

Une nouvelle méthodologie d'agriculture résiliente et durable est mise sur pied par une agence de consultance. Les résultats sont indiqués satisfaisants.

T out en un seul paquet. D'où son nom « holi », préfixe de « holistique » et « chain » pour chaîne de valeur. Une nouvelle méthodologie de techniques agricoles empiriques consistant à rendre l'Agriculture plus résiliente, responsable et durable face aux enjeux climatiques et environnementaux actuels. « C'es t une méthodologie agricole qui combine à la fois des techniques productives et écologiques tout en se souciant de la dimension humaine dans une chaîne de filière durable » explique Faly Rasamimanana, de l'Agence de développement inclusif et durable (ADID), promotrice de la nouvelle méthodologie Holichain.

Cette méthodologie capitalise toutes les expertises et connaissances des acteurs dans chaque région et chaque filière dans lesquelles l'agence travaille. « Des régions et des filières avec de la potentialité de réalisation à moindre coût et abordable par toutes les catégories de producteurs et acteurs dans les filières concernées » précise-t-il.

Les produits agricoles, pour être compétitifs, notamment sur le marché international, ont besoin d'une méthodologie de production rigoureuse. Des champs d'expérimentation ont donné de bons résultats, à savoir à Toliara et Miandrivazo avec la filière grains secs, et à Toamasina avec la filière Litchi et légumes. « L'Holichain inclut toutes les méthodes et techniques de production en tenant compte des spécificités locales et surtout de la dimension humaine. La première démarche est l'analyse des besoins et des problèmes auprès des producteurs à travers une formation sur le changement de mentalité et le renforcement de capacités par les principes du KAIZEN, la méthode japonaise » détaille encore l'interlocuteur.

Anticiper les risques

D'autres parties prenantes et des acteurs incluant les producteurs et les opérateurs du marché participent au processus afin de mutualiser à la fois les besoins et les connaissances mais aussi pour mieux anticiper les risques liés au manque d'organisation. Par la suite, l'accompagnement est l'étape importante qui consiste à considérer les besoins humains et la pérennisation. Le litchi devient une filière pilote pour ce t te méthode d'agriculture durable. « Pour le moment, les offres de litchi que nous pouvons proposer est du tout-venant. Nous sommes dépassés par l'Afrique du Sud dans le respect des calibres. Alors que nous sommes en mesure d'offrir du litchi de bonne qualité et aux normes. Madagascar peut vendre au moins 1000t de litchi sur le marché sudafricain » illustre-t-il.

Les expérimentations menées dans la région Atsinanana ont prouvé des impacts sociaux et environnementaux, d'après toujours les explications. Au moins six entités assurent tout le processus pour arriver à ce résultat. Des techniciens, des sensibilisateurs, des suivi-évaluateurs, des exportateurs, des formateurs en changement de comportement. « Nous avons réalisé une association entre plantation de légumes et litchi afin d'assurer tout au long de l'année les revenus des producteurs, l'approvisionnement des marchés locaux et internationaux et surtout l'autonomie alimentaire des acteurs dans la filière » finit Faly Rasamimanana.