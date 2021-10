Madagascar: Rugby - Les Makis s'engagent dans la protection de l'environnement

Lors de la signature de la convention, hier à Andohatapenaka.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et le Malagasy rugby ont réuni leur force pour la protection de l'environnement. Les Makis, étant l'emblème de l'équipe nationale du rugby, ont une grande responsabilité dans ce combat.

Quand on parle de maki, on pense Madagascar car le maki catta (lemur catta) est l'une des 101 espèces et sous-espèces reconnues de lémuriens et uniquement trouvée dans notre pays. Dans le domaine du sport, Makis est le nom emblématique de l'équipe nationale malgache de rugby. Dans l'autre sens, Makis signifie « maila-batana sy kinga saina » qui se traduit littéralement par « dynamique et intelligent ». Si les équipes des Makis ne cessent de redorer le blason de Madagascar dans les compétitions internationales, les makis lémuriens quant à eux sont en danger critique d'extinction depuis la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) a tiré la sonnette sur la protection de cette espèce en collaboration avec le Malagasy rugby à travers le projet « Tetik'asa Mandona 2021 ». La signature de la convention entre les deux parties, notamment le ministre Baomiavotse Vahinala Raharinirina et le président de la fédération Marcel Rakotomalala, s'est tenue hier au stade Andohatapenaka.

« La protection de l'environnement ne choisit aucun domaine en particulier. Tout le monde doit y participer. Le sport est une bonne manière pour éduquer les jeunes. Le rugby en particulier a attiré mon attention et notamment le parcours de cette discipline à Madagascar », a fait savoir le ministre Vahinala Raharinirina. Cette convention va sûrement dans le bon sens car elle a pour objet non seulement la protection des lémuriens mais aussi le renforcement des protections de l'environnement en matière de sensibilisation et d'éducation environnementale de la population. Elle englobe en effet cinq modalités de collaboration à savoir : les volets protection des lémuriens et de la biodiversité, reboisement, reforestation et restauration, éducation environnementale et transmission des valeurs du rugby, et enfin le développement durable. « Pour le Malagasy rugby, la première responsabilité des joueurs et de tous les acteurs du rugby c'est de sensibiliser nos proches sur la protection de l'environnement. Les membres de l'équipe nationale sont d'ailleurs des ambassadeurs de la promotion et de la protection des lémuriens. Ce sera moi en personne qui vais mettre en pratique cette convention à partir des matches de ce dimanche », note Marcel Rakotomalala.