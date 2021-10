Madagascar: Football - Marche de la solidarité - Un succès qui appelle un autre pour le CFFA

Contrat rempli pour le président Tota Henintsoa Rakotoarimanana pour sa grande marche de la solidarité d'hier de Tanjombato à Iavoloha. Si le verdict de cette levée de fonds pour permettre au Centre de Formation de Football Andoharanofotsy de disputer le second tour de la Coupe de la CAF, n'est pas encore connu, l'affluence monstre d'hier montre à quel point la côte de popularité du club ne cesse de monter.

A preuve le tout Andoharanofotsy a participé à cette marche. Et quand on dit tout, cela signifie tous les établissements scolaires, tous les clubs sportifs et toutes les sociétés habitant cette zone ont apporté leur part d'eau au moulin.

Un moulin appelé à tourner en plein régime pour arracher la victoire aux Angolais de l'InterClube. Au final, Tota se dit très satisfait de cet essai transformé et adresse ses vifs remerciements à tout le monde dont les clubs d'Elgeco Plus, le COSPN et Buffalo qui se trouvaient dans ce peloton compact montrant que le football à Madagascar est désormais une affaire de tout le monde.

Le même engouement est attendu dimanche à Mahamasina pour soutenir activement le CFFA. Reste à espérer que l'appel a été entendu par le Président Andry Rajoelina pour qu'il consente à donner un avion spécial pour le match retour.