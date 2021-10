Madagascar: Développement rural - Le ministère de l'Industrie mise sur la « pépinière industrielle »

Impulser des dynamiques de développement économique focalisées sur la valorisation de potentialités des territoires est le nouveau défi que compte lancer le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation pour relancer l'économie nationale. Dans ce cadre, ce département dirigé par Edgard Razafindravahy veut mettre en place des « pépinière industrielles ». Ce concept consiste à mettre en place au niveau local, dans les communes et les fokontany, un espace favorable aux affaires et au développement de l'entreprise.

Propriété foncière. Les jeunes sont ciblés par ce nouveau projet qui veut améliorer les conditions de vie dans le milieu paysan et constituer un levier pour le développement rural. Dans ce cadre, le ministère compte lever certains blocages récurrents à la réalisation des « pépinières industrielles » dans les territoires et afin de pouvoir obtenir un impact direct au sein des ménages, surtout en milieu rural. Notamment l'octroi et la sécurisation de propriété foncière, l'allègement des procédures administratives liées à la création d'entreprise. La valorisation et la promotion des potentialités locales, essentiellement en matière d'agriculture et d'élevage, est le cœur de ce nouveau projet de création de « pépinière industrielle ».

Fond. La professionnalisation des métiers agricoles figure parmi les objectifs de la mise en place de « pépinière industrielle ». Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation compte créer un fonds dédié à la promotion du projet afin de soutenir les initiatives locales. Le département d'Edgard Razafindravahy fait ainsi appel à contribution des investisseurs étrangers et locaux pour soutenir cette initiative qui veut donner du souffle à l'économie rurale. D'ailleurs, le ministère va apporter des appuis logistiques et fournir des formations par le biais des techniciens de ses directions régionales dans le cadre de la mise en œuvre du projet.