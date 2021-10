Madagascar: MIDIRAMA - Une ouverture des frontières tant attendue

C'est la nouvelle la plus attendue d'une partie de l'opinion et elle a été annoncée lors du conseil des ministres de mercredi dernier : l'ouverture des frontières est maintenant effective et avec elle, vient la reprise des vols internationaux. Cependant, elle est très encadrée . Les autorités l'avaient promise, mais elles préfèrent s"entourer de multiples précautions à cause de la menace du coronavirus planant toujours sur la grande île.

La situation sanitaire semble être maîtrisée, mais l'entrée de personnes en provenance de l'étranger est source d'inquiétude pour les autorités . Les compagnies aériennes qui sont autorisées à desservir( les liaisons aériennes entre Madagascar et l'étranger sont au nombre de quatre et les contrôles sanitaires à l'arrivée des passagers sont drastiques,. On ne peut cependant pas assurer que le risque de voir le virus rentrer sur le territoire est nul. ;Lla nouvelle de cette ouverture a satisfait de nombreux opérateurs du secteur touristique et tous ceux qui n'ont pas pu rencontrer leurs proches durant cette pandémie.

Cette mesure réjouit une partie de l'opinion, mais les problèmes, qui existent dansle pays restent toujours . Ils sont certes localisés, mais ils déparent dans le paysage social. Les revendications des personnels des universités et des étudiants réclamant i le paiement de leurs salaires, qui de leurs bourses troublent le semblant de calme du moment. Il en est de même pour les sociétés ayant effectué des travaux de réfection sur les routes nationales qui veulent recevoir leur dû.

Le président de la république continue à mettre en perspective les actions sociales de son gouvernement. Des matériels sanitaires sont offerts aux différents centres hospitaliers de la grande île, les soins dans les services d'urgence seront gratuits, les ménages vulnérables vont bénéficier de « branchements mora » de la jirama, les nouveaux carnets de fonkontany digitalisés ont commencé à être distribués ;

Sur le plan international, il n'y a plus de véritable alerte sur le front de la pandémie ; Les pays occidentaux ne connaissent pas de nouvelle vague de contaminations. La Russie, par contre ese trouve dans une situation critique avec une recrudescence de de cas graves. Elle paie actuellement les conséquences d'un e campagne de vaccination mal organisée. Seul 30% de la population a reçu une dose de Spoutnik. Sur le reste de la planète ;,la taux d'incidence semble s'être stabilisée

En France, le phénomène « Eric Zemour » prend de plus en plus d'd'ampleur; Celui qui fait une intrusion remarquée dans le débat politique inquiète les ténors de la droite et de l'extrême droite. Le polémiste qui n'a pas annoncé sa candidature à l'élection présidentielle s'amuse du trouble qu'il provoque dans tous les états majors politiques. Le dernier sondage sorti, il y a deux jours, le crédite d'un score de 17% au premier tour der l'élection présidentielle devant Marine Lepen à 14%. Il inquiète le candidat de droite Xavier Bertrand qui a décidé finalement de réintégrer les rrangs du L.R. qu'il avait quitté l'année dernière Le président Macron reste solidement implanté dans le paysage politique et ne semble pas s'alarmer outre mesure de cette percée du polémiste.

Les Malgaches se réjouissent de cette ouverture des frontières aériennes attendues depuis longtemps. Nul ne sait quelles en seront les conséquences,, mais le retombées économiques devraient être salutaires. Sur le plan sanitaire, c'estt un saut vers l'inconnu. Le variant delta est une véritable épée de Damoclès qui est suspendue sur nos têtes. Mais les autorités ont longuement étudié la portée des mesures à prendre.