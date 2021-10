Madagascar: MJS - Japon - La préparation des Jeux des Îles abordée

Une délégation conduite par Higuchi Yoshihiro a rendu visite au ministre Hawel Mamod'Ali.

L'entente est au beau fixe entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Ambassade du Japon. Les projets de coopération sont renforcés.

Le Japon est un partenaire majeur du sport et de la jeunesse malgache. Ces quatre dernières années, la collaboration entre l'Ambassade du Japon et le ministère de la Jeunesse et des Sports était particulièrement axée sur l'envoi des athlètes malgaches pour se préparer au Japon et l'arrivée des techniciens japonais au pays pour former les sportifs malgaches auprès des fédérations sportives concernées.

La continuité de cette collaboration a été discutée entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali et l'ambassadeur du Japon, Higuchi Yoshihiro, hier, à Ambohijatovo. « Le domaine du sport et de la jeunesse est un moyen pour approfondir les relations entre les pays. Nous avons parlé des projets de coopération en cours et ceux à venir. Le domaine des arts martiaux intéresse particulièrement le Japon comme le karaté, le judo et l'aïkido », a souligné Higuchi Yoshihiro.

Comme le Japon a organisé les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques, les deux parties ont passé en revue ces jeux qui ont vu la participation des athlètes malgaches. L'exemple de la belle organisation japonaise en cette période de pandémie a également été abordé lors de l'entrevue entre l'ambassadeur et le numéro Un du sport malgache.

Organisateur des Jeux des Îles de l'Océan Indien en 2023, Madagascar a besoin de collaborer avec toutes les parties prenantes et les partenaires. « L'organisation des Jeux des Îles à domicile dans deux ans a été discutée lors de cette rencontre. Comme auparavant, la possibilité d'envoi des athlètes et des techniciens malgaches au Japon est envisageable et pour le long terme, les échanges en matière de sport et jeunesse seront renforcés. Le Japon qui était aux côtés du sport malgache depuis plusieurs années a affiché sa volonté de travailler davantage avec Madagascar », a fait savoir Hawel Mamod'Ali.