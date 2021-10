Madagascar: Sécurité publique - Des recrutements ciblés au sein de la police nationale

Mille quatre cents. C'est le nombre de nouveaux fonctionnaires de police qui seront recrutés cette année. Faisant partie des Forces de défense et de sécurité (FDS), la police est une des entités publiques autorisées à recruter, au même titre que l'Éducation nationale et la Santé publique.

À entendre le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique, la police nationale compte apporter une touche d'innovation à son système de recrutement, cette année. Cela devrait surtout concerner les éléments appelés à occuper des postes de cadres. Pour une partie des mille quatre cents nouvelles recrues prévues, «nous allons procéder à des recrutements ciblés», a déclaré le membre du gouvernement, en marge de la célébration du 50ème anniversaire de l'École nationale supérieure de la police (ENSP), à Ivato, hier.

Ces recrutements ciblés concernent des compétences particulières dont la police nationale a besoin, ajoute le ministre de la Sécurité publique. Il a cité comme exemples l'informatique, ou encore, le management. Tous ceux qui souhaitent devenir policiers doivent, toutefois, passer par les concours d'entrée à l'ENSP, ou à l'École nationale des inspecteurs et des agents de police (ENIAP) d' Antsirabe.

«Nous sommes en train d'étudier la manière dont nous allons procéder à ces recrutements ciblés, étant donné qu'il faut passer par les concours et que seuls les méritants pourront accéder aux écoles», a expliqué le commissaire divisionnaire Jean Yves Rémi Andrianirinarivelo, directeur de l'ENSP, toujours en marge de la cérémonie d'hier, à Ivato. La police nationale n'est pas la première entité des FDS à procéder à un recrutement ciblé. L'armée l'a également fait depuis l'année dernière, pour le recrutement des élèves officiers à l'Académie militaire (ACMIL).

Master en sécurité publique

Les nouvelles recrues de la police vont renforcer les effectifs des vingt-deux et bientôt vingt-trois directions régionales de la sécurité publique et des commissariats répartis dans le pays, qui vont bientôt compter trente de plus. À s'en tenir aux mots du ministre Rafanomezantsoa, cette décision de procéder à des recrutements ciblés découle du fait que «les recrutements et la formation évoluent selon les besoins de la nation en matière de sécurité publique».

La célébration du 50ème anniversaire de l'ENSP coïncide avec les 60 ans de la police nationale fêtés cette année. Pour cet anniversaire, la police multiplie les efforts pour redorer son image vis-à-vis de la population. Aussi, le nouveau mot d'ordre qui guide chaque action est «protéger et servir». Dans ce sens, les actions sont plus orientées vers «la sécurité humaine», et la lutte contre la corruption. La formation dans les écoles, notamment, à l'ENSP, a été mise à jour dans ce sens, confirme le commissaire divisionnaire Andrianirinarivelo.

Des modules sur les valeurs éthiques et la probité sont, notamment, au programme de l'ENSP, affirme son directeur. Réhausser le niveau de professionnalisme et de compétence est, également, dans les objectifs. Aussi, l'ENSP collabore dorénavant avec l'université d'Antananarivo, pour l'attribution d'un diplôme de master en sécurité publique, pour les commissaires de police. Ce diplôme est l'équivalent d'un master II.