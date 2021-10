Madagascar: Fonds d'urgence sanitaire nationale - Signature de l'engagement de l'Etat

La cérémonie de signature de l'engagement de l'Etat pour le Fonds d'urgence sanitaire nationale s'est tenue hier à Ambohitsorohitra.

C'est désormais officiel. Les premiers soins dans les services des urgences au niveau des hôpitaux publics vont désormais être pris en charge gratuitement. Hier, le président Andry Rajoelina a procédé à la signature de l'engagement de l'Etat Malagasy pour le Fonds d'urgence sanitaire nationale. Une cérémonie y afférente s'est déroulée au Palais d'Etat d'Ambohitsorohitra hier. Cet engagement entre dans le cadre de la mise en œuvre du Velirano numéro 5 qui consiste à offrir des soins médicaux de qualité pour tous les Malagasy. 16 Centres Hospitaliers de Référence Régionale (CHRR) et 99 Centres Hospitaliers de Référence de District (CHRD) ont été équipés de matériels et médicaments nécessaires pour prendre en charge immédiatement les soins d'urgence. Par ailleurs, d'après les explications du président Andry Rajoelina, des fonds ont également été alloués aux 22 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) dans tout Madagascar pour leur permettre d'acquérir les matériels nécessaires aux soins d'urgence. A entendre le ministre de la Santé Publique, le Professeur Randriamanantany Zely Arivelo, la prise en charge des premiers soins a été définie dans des kits d'urgence qui varient selon les hôpitaux et les cas les plus fréquemment observés dans les services des urgences.

Engagement. Le ministre de la Santé publique a salué l'engagement pris par le Chef de l'Etat qui fait du secteur santé une priorité. Il a notamment fait le tour d'horizon des réalisations du régime. En 24 mois, vous avez construit plus d'une centaine de CSB et 13 hôpitaux qui sont en cours de construction. Le Professeur Zely a aussi noté le projet de mise en place d'un centre de transplantation rénale à Andohatapenaka, l'extension des urgences à l'HJRA et du centre d'appareillage de Madagascar (CAM). Le premier responsable de la santé publique a aussi rappelé les efforts entrepris durant la gestion de la pandémie de la COVID-19, entre autres, la dotation de 4296 concentrateurs d'oxygène, 2000 cylindres d'oxygène, 22 ambulances, 25 radiologies numériques, 6000 lits d'hôpital, 150 respirateurs, 2700 saturomètres, 4000 stéthoscopes et 4000 tensiomètres. Outre la dotation de matériels, le ministre a aussi souligné la mise en place du laboratoire LA2M à Androhibe, et de ses démembrements à Nosy Bé, Toamasina. Actuellement, les travaux d'installation du LA2M à Toliara, Antsiranana et Fort Dauphin sont en cours.