Madagascar: Jejoo - Une plateforme de communication pour les femmes

La société Jejoo s'agrandit tout en effectuant un rebranding. Elle devient maintenant une plate-forme de communication pour les femmes, et ce, en se présentant non seulement en version papier mais aussi sur les ondes d'une radio privée.

« Les experts et professionnels, dans tous domaines confondus, travaillant à partenariat avec nous, partageront leurs expériences et répondront aux questions des lectrices et des lecteurs à travers des vidéos que Jejoo partagera régulièrement dans les réseaux sociaux, sur YouTube et sur son site web nouvellement mis à jour.

En revanche, notre devise n'a pas changé. Jejoo se veut toujours être un outil d'éducation efficace qui contribue à l'épanouissement de la femme et des jeunes filles malgaches. Nous nous adressons d'ailleurs à toutes les femmes qu'elles soient jeunes ou adultes, étudiantes, femmes au foyer ou entrepreneure, mariées ou célibataires.

Le droit de la femme et des enfants sera mis avant, d'autant plus qu'une grande majorité des Malgaches semblent les ignorer. Concernant les jeunes filles malgaches en particulier, Jejoo s'engage à contribuer à un meilleur accès à l'information en matière d'éducation pour les aider à viser loin et toujours plus haut dans leur avenir », d'après les explications d'un responsable de l'entreprise.