Madagascar: Bodybuilding - Mada Fit fière de ses athlètes

Les bodybuilders malgaches ont honoré Mada Fit.

Derrière la belle victoire des bodybuilders malgaches au championnat du monde en Ouzbékistan, il y a la salle de sports Mada Fit United. C'est le premier sponsor de Bigman et ses coéquipiers qui leur a offert gratuitement un abonnement et leur a permis de travailler au maximum. Hier, Mada Fit a organisé une fête en l'honneur de ces héros à son siège à Ankorondrano. Heureuse et fière, la gérante et propriétaire Tina Badano a réaffirmé sa volonté de soutenir les adhérents pour qu'ils puissent aller encore plus loin.

« C'est un petit geste qui vient du cœur. C'est comme le ressenti des parents heureux et fiers de leurs enfants lorsqu'ils réussissent aux examens. Ce sont d'ailleurs des athlètes qui nous sont fidèles. Nous sommes contents de les avoir aidés. Ils ont honoré Madagascar mais aussi Mada Fit car ils sont rentrés avec deux médailles d'argent et deux de bronze. Cette victoire nous motive et nous encourage à améliorer nos matériaux. Nous espérons qu'au prochain sommet, nos représentants remporteront des médailles d'or. J'encourage tout le monde, les jeunes en particulier à faire du sport pour le bien-être et la santé en premier, et c'est encore mieux s'ils parviennent à atteindre des compétitions internationales pour représenter le pays », a-t-elle fait savoir.